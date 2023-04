«Kall meg gammel, jeg kaller det erfaren»: Joe Biden slapper av på tradisjonell White House Correspondents» Party

Denne årlige kvelden, som samler Washington-politikere og media, feirer i teorien den første endringen av den amerikanske grunnloven, som beskytter pressefriheten. Men i praksis husker vi mest vitser. Komiker»Daglig program«Roy Wood Jr. understreker alderen til Joe Biden, en gjenvalgskandidat som kan sitte til 86 år hvis han vinner. Viser til protester i Frankrike mot pensjonsreform.»De gjorde opprør fordi de ikke ville jobbe før de var 64. I mellomtiden, i Amerika, ber en 80 år gammel mann om å jobbe fire år til«, spøkte han og fremkalte et bredt smil fra statsoverhodet som satt noen meter unna.La jobben gjøres»: Dette er ikke et kampanjeslagord, men en bønn«, lenket komikeren.»Si hva du vil om presidenten vår, men når han våkner fra (sin) dvale, er jobben gjort.«»Kall meg gammel, jeg kaller det erfaren«, svarte presidenten.»De sier jeg er en stor mann – jeg sier klok. De sier at jeg ikke er ung lenger – Don Lemon vil si at jeg er mannen til den første ungdommen«.