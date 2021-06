Kamala Harris besøker grensen mellom USA og Mexico for første gang som visepresident – Hail | Amerikanske nyheter

Den 55-siders rapporten som ble offentliggjort i dag av den GOP-ledede statens senatovervåkingskomité, sa at innbyggerne burde være trygge på at valgresultatene gjenspeiler “reelle resultater.”

Demokrat Joe Biden Han beseiret daværende president Donald Trump i krigstilstanden med rundt 155 000 stemmer, eller 2,8 prosentpoeng.

Trump og hans allierte har fremmet ubegrunnede påstander om konspirasjonsteorier og valgsvindel.

“Panelet anbefaler på det sterkeste at innbyggerne bruker et kritisk øye og øre på de som presenterer falske teorier som kan bevises for egen gevinst,” skrev panelet noen dager etter at republikanske aktivister etterlyste en “rettsmedisinsk” revisjon i Arizona.

Gruppens tre republikanere anbefalte lovgivning som skulle dekke “reelle sårbarheter” i fremtidige valg. Valgrelaterte regninger, inkludert de strenge foto-ID-reglene som Senatet foreslo i forrige uke, venter, men demokratiske guvernør Gretchen Widmer vil nedlegge veto mot dem hvis de kommer til pulten hans.

Valgresultater i landlige Antrim County, nordlige Michigan, med en befolkning på rundt 23.000, viste opprinnelig Biden en lokal seier mot Trump.

Men fordi det var en menneskelig feil, var det ikke noe problem med maskinene, det ble løst. En håndanmeldelse viste ikke tegn til Shenanigans.

“Vi vil gjennomgå rapporten i sin helhet for å avgjøre om en kriminell etterforskning er hensiktsmessig,” sa Lincy Mukomel, en talskvinne for justisminister Dana Nessel, som ba om etterforskning av de som løy om det som skjedde i Andrem.

Blant menneskene som er nevnt i rapporten er Mybillo-skaper-konspirator Mike Lindell; Advokat Matthew DiPerno saksøkte fylket på vegne av en innbygger og tidligere statssenator Patrick Kolbeck.

Rapporten kritiserte også den Texas-baserte Allied Security Task Force, som jobbet sammen med Trump-advokat Rudy Giuliani for å reise grunnløse anklager om svindel og tellefeil.

Rapporten avviste ulike påstander om at mange av de døde hadde stemt, at hundretusener av uoppfordrede stemmesedler hadde blitt sendt til Michigan-velgere, at stemmene hadde blitt talt flere ganger, og at titusenvis av falske stemmer hadde blitt “dumpet” kl. Detroit Counting Center. Avstemninger stengt.

“Komiteens rapport går i betydelig detalj … og jeg håper publikum er beroliget av den eksisterende sikkerhet og sikkerhetstiltak, og bør oppfordres til å støtte de nødvendige reformene og gi bedre og mer takknemlighet til våre medborgere for valget,” sa Republikanske statssenator Ed McBroom.

Jeff Irwin, statssenator fra Ann Arbor, en demokrat i komiteen, sa: ”Det er uheldig at Michigan-lovgiveren deltok i sirkuset, enten ved å parade upålitelige vitner eller ved å presse blatante løgner for å fremme Michigan-resultatene. Stigmatisert. “