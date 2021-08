Flyet med USAs visepresident Kamala Harris fra Singapore til Hanoi dro nesten tre timer senere enn planlagt på grunn av en “nylig ekstraordinær helsehendelse” i Vietnam, opplyser utenriksdepartementet.

Visepresidenten advarte om å evakuere minst to amerikanske diplomater i Hanoi i helgen etter symptomer på “Havana Syndrome”. Ifølge NBC News.

“Tidligere i kveld ble visepresidentens delegasjon forsinket med å forlate Singapore fordi visepresidentens kontor var klar over en rapport om en nylig ekstraordinær helsehendelse i Hanoi, Vietnam,” sa den amerikanske ambassaden i Hanoi i en uttalelse. 23. august. “Etter grundig evaluering ble det besluttet å fortsette visepresidentens besøk.”

Begrepet “uregelmessig helsehendelse” brukes av utenlandske tjenestemenn for å beskrive det som kalles “Havana Syndrome”, en sykdom som angivelig er utført av amerikanske diplomater og andre tjenestemenn i utlandet.

Etter at et møte med journalister som reiste med visepresidenten ble kalt tilbake til et hotell, returnerte journalister til paraden med kjøretøyer på vei til Baya Labor Air Force Base klokken 18.42. Avreise er planlagt til 16:00.

Simon Sanders, seniorrådgiver for visepresidenten, reiser sammen med visepresidenten, som sa til journalister at “han har det bra, alt er bra”, ifølge bassengrapporter.

“Det har ingenting å gjøre med visepresidentens helse,” sa han til journalister i Air Force 2.

Nesten 200 mennesker – hovedsakelig amerikanske og kanadiske diplomater, etterretningstjenestemenn og utenrikstjenestepersonell – har rapportert symptomer kjent som “Havana Syndrome”, som inkluderer kvalme, svimmelhet og høye piercinglyder og hodepine.

Harris avsluttet et tre dagers besøk i Singapore, hvor hun ga tilbakemelding om Kinas utenrikspolitikk og advarte om Kinas inngrep i Sør-Kinahavet.

“Beijing fortsetter å tvinge, true og kreve eierskap til store deler av Sør -Kinahavet,” sa han i en tale 24. august. Disse ulovlige påstandene ble avvist av voldgiftsdommen i 2016. Videre undergraver Beijings handlinger rettsstaten og truer nasjonenes suverenitet.

Kontoret hans kunngjorde at USA har tilbudt å være vertskap for Asia-Pacific Economic Cooperation Summit i 2023 for å demonstrere “viktigheten av USAs region og multilateralt samarbeid.”