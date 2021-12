Kammeret godkjenner utvidelsen av den sosiale energitariffen

Torsdag vedtok salen i plenum et lovforslag om tiltak for å øke energiprisene i 2021.

Med støtte fra energiminister Tinne Van der Straeten har teksten tre komponenter: styrking av sosialfondet for gass og elektrisitet, ytterligere midler til CPAS for å garantere et veiledende oppdrag og frigjøring av retten til en enkelt pakke på 80 euro for farligste familier.

Sosialtariffen som har blitt utvidet via Social Fund er forlenget av den føderale regjeringen til 31. mars 2022. Omtrent én million husstander kan bruke den for å redusere økningen i energiregningen.

Retten til én enkelt pakke på €80 for strømforsyning vil bli gitt til beskyttede privatkunder som var kvalifisert til å bruke den sosiale tariffen for strømforsyning 30. september 2021.

Gjennom en modifikasjon har kammeret også raskt innarbeidet tiltak for å hjelpe kunder til den flamske energileverandøren Vlaamse Energieleverancier. Brussels Business Court erklærte seg konkurs tirsdag middag. Endringen slår blant annet fast at den belgiske staten ikke betaler beløpene som er bevilget for reduksjonen på 80 euro direkte til en leverandør i vanskeligheter.