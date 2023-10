Kamp Norge – Frankrike (F): TV-kanal og mulige lagoppstillinger

Fra denne fredagskvelden reiser det franske damelaget til Norge for å spille sin tredje kamp i Nations League. Overfor det skandinaviske utvalget vil Herve Renards supportere se etter to seire på rad. TV-kanal, mulige lagoppstillinger… Her er det du trenger å vite om treffet.

Miljø i Norge – Frankrike

Etter en solid start med to seire på like mange kamper spilt i denne Nations League, vil Blues se etter å sementere plassen i toppen av gruppe 2. Tricolores har så langt slått Portugal hjemme (2-0) og deretter Østerrike hjemme (0-1). Herve Renard, som ble ansatt i mars etter Corinne Diacres avgang, fortsetter å markere seg på trenerbenken. Siden starten av sin periode har den franske teknikeren kun lidd to tap, inkludert ett mot Australia i kvartfinalen i verdenscupen.

Norge på sin side ligger for tiden nederst i gruppen med ett poeng fra de to innledende kampene i Nations League.

Mulige linjer i Norge – Frankrike

Den franske siden må håndtere fraværet til Hervé Renard, Marie-Antoinette Katoto og Pauline Peyraud-Magnin. Når det gjelder motstanderen vår, må vi huske fraværet til Ada Hegerberg, spilleren til Olympique Lyonnais.

Mulig struktur i Norge

Mikkelsen – Bradberg Lund, Bergswand, Mjelde, T.Hansen – Manum, Andreasen, Engen – Savic, Eykland, Hock

Trener: Leif Gunnar Smerud

En mulig kombinasjon av Frankrike

Picot – de Almeida, Lager, W. Renard, Garchouy – Henry, Guero, Toletti – Diani, Le Somer, Bacha

Trener: Herve Renard

Når og på hvilken kanal å se Norge – Frankrike?

Kampen mellom Norge og Frankrike fortsetter fredag ​​klokken 19.00. Frankrike 4 Tydelig og grundig. Hele dagens sending finner du her.