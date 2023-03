Kamp Spania – Norge: TV-kanal og mulige lagoppstillinger

Spania begynner kvalifiseringen til EM i 2024 mot Norge på lørdag. TV-kanal, mulige komposisjoner… Her er det du trenger å vite om treffet.

Kontekst av Spania – Norge

Etter å ha gått ut bakdøren under verdensmesterskapet i 2022, avsluttet i 16-delsfinalen mot Marokko, går Spania nå tilbake til konkurransen ved å ta imot Norge i Malaga for deres første steg i Luis Des EM 2024-kvalifiseringskamper på La Roja. la Fuente, den nye treneren som erstattet Luis Enrique, har trukket en svak gruppe A for disse kvalifiseringskampene, med Kypros, Georgia og Skottland som de andre motstanderne. Spanjolene bør ikke møte for mange vanskeligheter for å ta en av de to øverste plassene i bassenget. Nordmennene på sin side liker å tro på sjansene sine. Som en påminnelse er det ingen nordisk eksamen i Qatar.

Mulige lagoppstillinger for Spania – Norge

Spania vender seg til den nye internasjonale pensjonerte Sergio Busquets side. Jordi Alba, Sergio Ramos og Pablo Sarabia ble ikke valgt ut. Paris Saint-Germains midtbanespiller Fabian Ruiz er kalt opp. Utrolig dårlige nyheter for den norske stjernen Erling Holland. Manchester City-spissen må forlate rallyet på grunn av en lyskeskade. Derimot vil nordmennene stole på Arsenals midtbanespiller Martin Odegaard.

Spanias mulige lagoppstilling

Raya – Carvajal, Laporte, Martinez, Balte – Kavi, Rodri, Ceballos – Oyerzabal, Morata, Olmo.

Trener: Luis de la Fuente.

Mulig Norges orden

Nyland – Pedersen, Strandberg, Östergaard, Meling – Odegaard, Berg, Berg – Dähli, Chorloth, Eliunucci.

Trener: Stahl Solbakken.

Når og på hvilken kanal kan du se Spania mot Norge?

Kampen mellom Spania og Norge spilles lørdag klokken 20.45 på kanalen. Team. Hele dagens sending finner du her.

Følg livescore for Spania mot Norge

