Kampen mot Egypt ble utsatt og kampen mot Norge ble avlyst

Aurélie SACCHELLI, Media365, ble utgitt onsdag 29. desember 2021 klokken 15.55.

Av helsemessige årsaker møter ikke det franske herrelaget i håndball Egypt 7. januar i Chambéry, men på Créteil og spiller ikke mot Norge den 9. på Accor Arena.

Fra et menneskelig synspunkt er Covits sykdom allerede veldig plagsom, mange spillere har blitt positivt testet, noe som tvang treneren til å be om forsterkning, fra den franske håndballslitte sporten og logistikkperspektivet for menn. Hans to oppvarmingskamper for EM 2022 (13.-28. januar i Ungarn og Slovakia) vil ikke finne sted som angitt i åpningsplanen. De olympiske mesterne møter Egypt 7. januar på Fair de Chambery, etterfulgt av Norge 9. januar på Accor Stadium i Paris som en del av Golden League (Danmark-Egypt-kampen skal etter planen finne sted noen timer tidligere). De skal endelig møte Egypt to ganger på Robert Otron Sports Palace på Kreta, i nærvær av 500 tilskuere. De to kampene mot det fjerde OL i Tokyo finner sted 7. januar klokken 21.05 og 9. januar klokken 16.45. I tillegg skal ikke Norge og Danmark turnere Frankrike. De blå er på sin første treningsleir i Maison du handball de Créteil fra søndag til torsdag, og møtes på den andre leiren fra 2. til 10. januar, før de drar til Ungarn med en sjokkstart mot Kroatia for å starte i EM. 13.

Avlysning av ungdomstrening og konkurranser

Når det gjelder de franske ungdomslagene, har forbundet indikert at trenerne Pascal Persson (U19) og Johann Delatre (U21) ikke vil se laget sitt i begynnelsen av januar. Opprinnelig planlagte kurs og konkurranser blir utsatt til senere datoer avhengig av utviklingen av helsetilstanden. Det handler først og fremst om U21-leiren som er planlagt til Pesach (2. til 4. januar) og 4-nasjoners turneringen planlagt for Gironde (5. til 9. januar). Håndballhuset og dets kamper (13. til 16. januar) U19 i Håndballens hus og dets konkurranse (13. til 16. januar) mister praksisplass (10. til 12. januar).