Kampen om Representantenes hus er varslet i USA, men to rivaler er allerede bekymret

Kappløpet om å etterfølge Kevin McCarthy som «Speaker» i Representantenes hus har startet i Washington, og det ser ut til å være et solid rotterace. To søknader ble sendt inn onsdag. Andre kan følge mellom et møte som er planlagt til neste tirsdag for å la republikanske delegater bli enige om et navn før en avstemning i plenum, som kan holdes dagen etter.

Det ville være et flott show for republikanere som prøver å overvinne splittelsen som førte til McCarthys enestående riksrett på tirsdag. Likevel vil hans etterfølgere bli tvunget til å bygge bro over den samme kløften som gjorde valget til McCarthy så komplisert i januar i fjor: å tilfredsstille ekstremister og samtidig berolige moderate. Og det handler om å kvadrere sirkelen.

I Amerika hevnet demokratene Kevin McCarthy, men med hvilke konsekvenser?

To republikanere mener at de kan flette sammen nok: Jim Jordan og Steve Scalise. Den 59 år gamle lovgiveren fra Ohio var en av medstifterne av husets mest konservative caucus, Freedom Caucus, og er anerkjent som en trofast tilhenger av Donald Trump; Formannen for justiskomiteen, han er besatt av Hunter Biden, presidentens sønn, som han drømmer om å bli dømt for. Den andre, en 57 år gammel stedfortreder fra Louisiana som var McCarthys nestkommanderende som «majoritetsleder» kjente butikken godt; Han er også et lojalt emne for Trump, men, med rette eller urette, lider han av leukemi, kan han virke fysisk skrøpelig.

En nominasjon av enten Jordan eller Scalise ville være dårlige nyheter for demokratene, og støtte myten om et «stjålet valg» mer favorisert av konservative enn McCarthy og av Donald Trump. Det bekymrer også moderate republikanere som kan skyve en tredje mann ut av skogen: Tom Emmer, en 62 år gammel stedfortreder fra Minnesota. Den nåværende nummer tre i huset, «pisken», er nær opprørerne som avsatte McCarthy, men har forbindelser på tvers av alle fraksjoner etter å ha fungert som formann for den republikanske nasjonale kampanjekomiteen.