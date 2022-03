Kampens mann mot Beerschot Laurent Henkinet: «Arnold var den første som hilste på meg»

Han var i sentrum av såpeoperaen tidligere denne uken, etter mange spekulasjoner om at han ville erstatte Luke Elsner for å erstatte Arnaud Podard mot Peersat onsdag kveld. Men han svarte. Kampens mann og forfatter av flere viktige redninger, Laurent Henkinett taklet det enorme presset på skuldrene perfekt.

Laurent, er dette en vedlikeholdssuksess?

«Når du er en standardspiller, trengte vi disse tre poengene fordi det startet varmt, det gjør litt vondt å si at vi ikke kommer til å lyve for hverandre. Suksess gir mye luft. Suksess er viktig. Vi hadde å vise et partnerskap. Vi gjorde det, vi gjorde det for å få disse tre poengene. Vi kommer endelig til akademiet denne torsdagen med en positiv følelse.

For deg var miljøet bedre. Men du strålte.

«Jeg prøvde å ikke legge press på meg selv og ikke se på omfanget av saken. Jeg visste at jeg var den spilleren som ble sett mest. Jeg prøvde å oppføre meg som en vanlig kamp og ikke tenke for mye. Jeg var rolig og fokusert. Som snart kampen startet. Men det var spesielt. Jeg kan ikke spørre. Jeg kan ikke unngå å føle litt sympati for ham. Jeg er ikke bra for ham når han gjør en feil. Jeg har støttet ham for de siste dagene har han vært min første supporter før denne kampen. Det er som om han er helt bak meg når han spiller. Han kom og lette etter meg for å fortelle. I kampen var han den første som hilste på meg.