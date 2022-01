Kamper etter kampen mellom Marokko og Egypt, Fouzi Lexa tar disiplinærkomiteen

Voldelige kamper brøt ut på verandaen til Amado Ahitzo Stadium i Yaunde da spillerne gikk til sine respektive garderober etter at Egypt kvalifiserte seg til kvartfinalen i African Nations Cup mot Marokko (2-1, AB). (CAN 2021). Mahmoud Ahmed, spikret av den fjerde egyptiske målvakten, fanger disiplinærkomiteen til Fouzi Legja, president i det kongelige marokkanske fotballforbundet (FRMF).

Marokko-Egypt, konkurransen av alle spenninger! Det var en tøff kamp. Stillingen var stram (1-1), med en krangel mellom Marokkos Agraf Hakimi og Egypts Mostafa Mohamed i det 75. minutt, og brakte Egypt til 2-1 etter ekstraomganger. Atlasløver bøyer dermed hodet for faraoene. På slutten av kampen brøt det ut en ny kamp, ​​denne gangen på verandaen til Amato Ahidjo Stadium. Egypts fjerde målvakt Mahmoud Ahmed har slått Fouzi Legza, president i Royal Moroccan Football Association (FRMF), sa Herv பெ Benoit til sportsavisen. Team. Den marokkanske internasjonalen Ashraf Hakimi måtte stå frem for å forsvare den marokkanske fotballkapteinen. Hadde det ikke vært for inngrep fra medspillere, ville han ha kjempet med motstanderspillere.

Fouzi Lekjaa ba umiddelbart om unnskyldning. Så snart spenningen falt, måtte den egyptiske soldaten gå til det marokkanske garderoben for å be om unnskyldning. Men Fouzi Lekjaa ville ikke stoppe der. Han skal ha tatt saken til disiplinæraksjonsutvalget Hespress. Det ble en heftig konfrontasjon mellom treneren for det marokkanske laget Wahid Halilhotz og treneren for det egyptiske laget Carlos Quiros. Uten vil imidlertid føttene komme. I prosessen hoppet Atlas Lions-treneren over den tradisjonelle pressekonferansen etter kampen. Hans egyptiske lagkamerat var ikke til stede under pressekonferansen dagen før kampen.