Kan Belgia innføre lavere matvarepriser som planlagt av Frankrike?

Når det gjelder distribusjonssektoren, er vi enige i den franske regjeringens observasjon at «Sett fingeren på problemetDominique Michel, administrerende direktør i Comeos, handels- og distribusjonssektorens forening, bekrefter.Problemet er industrifolk, matprodusenter og store internasjonale kjeder som har hatt fortjenestemarginer som har steget de siste månedene og som ikke anstrenger seg for å falle når et visst antall priser forventes å falle.«, forklarer Dominique Michel. Ifølge sistnevnte er kjøpmennene»dårlig«I møte med multinasjonale selskaper som er i monopol på et visst antall produkter som selgere må ha i butikkene.

Så, bør Belgia hente inspirasjon fra Frankrike og forhandle med produsenter for å oppmuntre dem til å senke prisene på et visst antall produkter? I et slikt spørsmål sier ikke Comus ja. «Det jeg bryr meg om er å videreformidle denne meldingen til de store multinasjonale selskapene som er i Belgia, og fortelle dem at du også må gjøre en innsats, ellers vil ikke forbrukeren kunne følge med og kjøpmennene heller ikke kunne følge med.«, forklarer Dominique Michel. I følge Comus er forhandlerens margin på en handlekurv på €100 €1,20».Ingen kan leve med slike marginerDominique Michels reaksjon.

Hva Bruno Le Maire gjør i Frankrike,»Jeg håper dette ikke vil være nødvendig i Belgia og at innsatsen vil bli utført på frivillig basisDominique Michel utgivelser i forhold til industrifolk, stole mer påBevissthet om produksjonssektoren før vi må gripe inn politisk«.

Han forklarte den vanskelige konteksten med å reforhandle kontrakter mellom butikker, leverandører og produsenter. Denne vanskeligheten kan sees i visse butikkavdelinger. Man tenker for eksempel på Mondelez-produkter som har vært mangelvare i Colruyts hyller i en måned.

Dessuten ble spillerom for belgiske kjøpmenn til å skaffe forsyninger fra andre steder redusert. «Belgiske selgere har ikke lov til å kjøpe produktene sine utenfor Belgia i det hele tatt.«, bemerker Dominique Michel. For samme produkt kan prisen som er angitt av leverandøren på en faktura variere fra land til land.»Heldigvis er prisene mye høyere for BelgiaDominique Michel bekrefter.

Når det gjelder prisøkninger, er Comus også bekymret for Vivaldi-regjeringens skattereformprosjekt, som skal diskuteres under et hemmelig møte helgen 17. – 18. juni. I fondene til finansministeren er det en økning i merverdiavgiften fra 6 til 9 % på matvarer, med unntak av frukt og grønt. «Dette er tiltaket for å unngå, ellers vil det være et massivt tap av økonomisk aktivitet fra Belgia til Frankrike.mener Dominique Michel.