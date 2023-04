Nyheter

foxnews rapporterer at ChatGPT fortsetter å forårsake kontrovers i teknologiverdenen, med en bruker som hevder å ha laget kraftig datautvinningsprogramvare.

Forcepoint-sikkerhetsforsker Aaron Mulgrew forklarte hvordan OpenAIs generative chatbot er i stand til å lage skadelig programvare. Forskeren brukte en feil for å omgå ChatGPTs beskyttelse for å hindre brukere i å bruke AI for å lage ondsinnet kode. I følge Mulgrew, etter å ha laget koden med separate linjer, var han i stand til å kompilere funksjonene til en uoppdagelig kjørbar data-tyveri.

Fox News rapporterer at opprettelsen av denne sofistikerte malware ble oppnådd uten hjelp fra et team av hackere, Mulgrew selv trengte ikke å skrive en eneste linje med kode. Mulgrews private test, som ikke har blitt offentliggjort, fremhever farene ved ChatGPT. Fox News rapporterer at Mulgrew, som hevder å ikke ha noen avansert kodingserfaring, var i stand til å omgå ChatGPTs sikkerhetstiltak med en enkel test.

Skadevaren opprettet av Mulgrew skanner filer for data som kan bli stjålet fra en infisert enhet. Programmet deler deretter dataene, skjuler dem i andre bilder og laster dem opp til en Google Disk-mappe. Fox News rapporterer at Mulgrew ved å bruke Simple Messages var i stand til å bruke ChatGPT for å herde og avgrense koden for å skjule den fra oppdagelse. Bekymrende.