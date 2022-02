Kan en stillehavsøy bli et paradis for kryptovaluta?

Et lite hjørne av paradis har mer enn bare innredning. En av nøklene til den potensielle suksessen til denne satsingen avhenger av skatter.

“Teamet hadde jobbet med å finne et sted i noen tid, og hovedspørsmålet var å prøve å finne en regjering som ville… tillate et selskap å være involvert i kryptotransaksjoner. De fleste land i verden ønsker å kreve inn skatt og ønsker derfor ikke å gjennomføre kryptotransaksjoner fordi de ikke kan kontrollere hva som skjer. Vanuatu pålegger ikke inntektsskatt av noe slag‘ forklarer Mr. Welch.

Faktisk regnes Vanuatu som et skatteparadis. Skjærgårdens tilstand vises i EU-liste “Ikke-samarbeidende land og territorier for skatteformål”.

EU-kommisjonen har til og med foreslått å suspendere en eksisterende avtale med øygruppen som tillater visumfritak. Under etterforskning: Europeiske bekymringer reist av det kontroversielle «golden passport»-systemet som gjør det mulig å gi statsborgerskap til kandidater som vises i INTERPOLs databaser.

Dessuten vurderes det i dette landetEt av de fattigste landene i verdenSalg av pass er den største inntektskilden for staten. i følge Analyse av Investment Migration InsiderDette markedet utgjorde 42 % av de totale offentlige inntektene i 2020.

På den andre siden, Vanuatu er veldig skattevennlig Fordi det ikke skattlegger inntekt, kapitalgevinster, eiendom eller arv. For bedrifter er tollavgiften for tiden 5 % og den eneste skatten som skal betales er momsen, som går opp til 12,5 %.

Trioen i spissen for Satoshi Island-prosjektet lover 21 000 investorer at øya “Det vil bli hjemmet til kryptofagfolk og -entusiaster, med målet om å være verdens kryptohovedstadMen spørsmål om å bevare øyas biologiske mangfold og de etiske spørsmålene som reises av skatteunndragelse kan forhindre at en “kryptoutopi” dukker opp.