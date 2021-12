“Kan ikke fortsette på noen annen måte”: Denise Brockniard forblir taus etter Co-Landa-finalen

“Tusen takk for de gode nyhetene du sendte meg ved å anmelde mine første bilder Co-Landa !, Denise Brockniard begynte å skrive på Twitter etter den store og sprø finalen i Co-Landa: The Legend of the Night. Det er så spesielt denne kvelden. Glem aldri at dette er et spill. ”

“Hvis Dehe, vi fornærmer ham, klandrer vi ham bare, men vi nevner ikke andre.”

Men den populære verten for TF1-spillet svarte senere på kritikk, noen ganger på en “spesifikk” utgave av programmet, på Twitter. “Selvfølgelig er jeg trist og skuffet over denne avgjørelsen Co-Landa, legende. Men en liten del av eventyrerne kunne ikke fortsette på annen måte på grunn av brudd og brudd på æreskoden.

Mens tweeten hans har blitt rost tusenvis av ganger, er andre Internett-brukere sinte på ham for denne “hykleriske” avslutningen. “Det er skummelt, langt, smertefullt “; “Du har ikke tillatelsen som kreves for å legge ut Vurderte ikke engang å jukse og forklarte ting. Noen få ord på 2 minutter. Absurd “;” Dette er Dehe, Vi fornærmer ham, vi bare klandrer ham, men for andre gir vi ikke et navn“;” Så du ga ikke navn, men ingen vinner Kan vi forestille oss at Claude og Laurent er to kriminelle? Ikke særlig smart, dessverre.”

Kort sagt, disse villedende historiene, til tross for Claudes reaksjon på «sannheten om våre handlinger», ser ut til å faktisk ha ødelagt Co-Landas bursdag.