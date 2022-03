Kan ikke laste ned eller lagre bilder fra Google Chrome på Windows-PC

Google Chrome tilbyr, som andre nettlesere, muligheten til å laste ned eller lagre bilder fra Googles bildesøk-resultater og andre nettsteder. Noen brukere har imidlertid rapportert dem Ikke i stand til å laste ned Hvor Lagre bilder Av Google Chrome. Hvis du også opplever dette problemet på ditt Windows 11/10-system, vil løsningene i denne artikkelen hjelpe deg.

Kan ikke laste ned eller lagre bilder fra Google Chrome

Hvis du ikke kan laste ned eller lagre bilder eller bilder fra Google Chrome, vil et av disse forslagene definitivt hjelpe.

Slett nettleserdata Deaktiver installerte utvidelser Aktiver alternativet for nettsteder for å vise bilder Dra og slipp bildet på skrivebordet Oppdater Google Chrome Installer Chrome-nettleseren på nytt.

La oss sjekke alle disse alternativene.

1]Slett nettleserdata

Midlertidig lagring av bilder og filer og/eller informasjonskapsler kan være årsaken til dette problemet. Hvis dette skjer, må du slette disse nettleserdataene. For å gjøre dette, her er trinnene:

Åpne Google Chrome-nettleseren Klikk på knappen Tre vertikale punkter Ikon øverst til høyre i Google Chrome-nettleseren (Tilpass og kontroller Google Chrome) Plasser musepekeren over knappen Flere verktøy Utvid menyen for det Klikk på knappen Slett nettleserdata … ønske Et tydelig popup-vindu for nettleserdata åpnes Der, velg Informasjonskapsler og andre nettsteddata ønske Å velge Bufret bilder og filer ønske Trykk på tasten Slett data Knapp.

Vent nå til Chrome-nettleseren fjerner de valgte alternativene. Start deretter Chrome-nettleseren på nytt, og nå kan du laste ned bilder ved hjelp av Chrome-nettleseren.

2]Deaktiver installerte utvidelser

Hvis dette problemet oppstår på grunn av en utvidelse installert i Chrome-nettleseren din, sjekk om du kan laste ned bilder etter at du har deaktivert den aktuelle utvidelsen. Så dette vil være en manuell prosess. Deaktiver de installerte utvidelsene én etter én og sjekk om bildene kan lastes ned. Hvis ja, må du fjerne denne spesielle utvidelsen fra Chrome-nettleseren.

3]Aktiver alternativet for å vise nettstedsbilder

Du kan støte på dette problemet hvis alternativet for å vise bilder etter nettsteder er deaktivert. Så du må implementere Nettsteder kan vise bilder ønske. Trinnene er som følger:

Åpne Chrome-nettleseren Klikk på knappen Tilpass og kontroller Google Chrome Alternativet (ikonet med tre vertikale prikker) er tilgjengelig øverst til høyre i Chrome-nettleseren Klikk på knappen Innstillinger ønske Klikk på knappen i Innstillinger-vinduet Sikkerhet og personvern Skriv tilgjengelig i den venstre delen Fortsett Innstillinger for nettsted ønske Rull ned siden Nettstedinnstillinger Fortsett Bilder seksjon Under Standard oppførsel Plukke ut Nettsteder kan vise bilder Radioknapp Start Chrome-nettleseren på nytt.

4]Dra og slipp bildet på skrivebordet

Dette er ikke en enkel løsning, men det kan være nyttig når andre alternativer ikke fungerer. Alt du trenger å gjøre er å holde nede et bilde du vil lagre (ved å bruke venstre musepeker) og dra det til skrivebordet. Bildet er lagret.

5]Oppdater Google Chrome

Noen ganger kan en utdatert versjon av et program eller en applikasjon forårsake ulike problemer knyttet til et bestemt program/app. Dette kan også skje i dette tilfellet siden bildene ikke kan lastes ned eller lagres fra Google Chrome. Å holde programmer og andre ting oppdatert på ditt Windows 11/10-system bidrar til å holde datamaskinen og programmene trygge mesteparten av tiden. Så det er bra Oppdater Google ChromeSjekk om problemet ditt er løst.

6]Installer Google Chrome på nytt

Dette kan være den siste løsningen å følge. Hvis ingen av alternativene fungerer, må du avinstallere Chrome-nettleseren på datamaskinen og fjerne resten (registeroppføringer, tomme mapper osv.). Deretter laster du ned oppsettfilen for Chrome-nettleseren fra den offisielle nettsiden og installerer den.

Håper disse løsningene hjelper deg.

Hvorfor kan jeg ikke lagre bilder fra Google Chrome?

Det kan være en grunn til at bilder ikke kan lagres fra Google Chrome. Dette kan for eksempel skyldes cache-filer eller informasjonskapsler, som kan være en utvidelse som forstyrrer registreringsprosessen. For å fikse dette problemet kan du prøve rettelser som å midlertidig deaktivere utvidelser, oppdatere Chrome-nettleseren, slette informasjonskapsler og hurtigbufferfiler. Alle disse løsningene er oppført av oss i artikkelen ovenfor.

Hvorfor mislykkes nedlastingene mine i Chrome?

Hvis du har problemer med å laste ned bilder fra Google Chrome, kan du prøve alternativer som å slette nettleserdata, deaktivere utvidelser, oppdatere Chrome-nettleseren og aktivere nettsteder for visning av bilder. Men hvis nedlastingen mislykkes på alle typer filtyper, kan det skyldes en nettverksfeil, filen du prøver å laste ned er ikke lenger tilgjengelig, og det er en feil ved blokkering av nedlastingen fordi Windows Internet Security kan ha blokkert den . I slike tilfeller kan det hende du må ha en virusskanning, verifisere at IP-adressen din ikke er blokkert, fjerne uønsket programvare som blokkerer nedlastingsprosessen, verifisere at du har tillatelse til å laste ned filen, øke lagringsplassen på datamaskinen din osv.

