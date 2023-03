Kan Kavi forlate Barca gratis? Nuggets vil spille på ungdomskontrakt ut sesongen

FC Barcelona er i et nytt rot. Etter en skandale om betalingen til en tidligere dommer, med mye blekk som renner, kan Barça få et nytt slag. Ifølge Media Relivo vil katalanerne miste sin nugget-poet fritt på slutten av sesongen. Grunnen? Den unge katalanske kontrakten, som ble godkjent av den spanske ligaen i januar, er ikke lenger gyldig.

Utvisningstrusler fra FC Barcelona: Real Madrid møter haste, svarer Laporta

Barca fikk grønt lys fra handelsdomstolen for å tvinge La Liga til å registrere sin spiller på førstelaget. Men kjennelsen ble suspendert på grunn av en prosedyrefeil, da den katalanske klubben sendte inn forespørselen en dag etter den lovlige fristen.

Denne forsinkelsen på noen timer kan få alvorlige konsekvenser for Xavi og FC Barcelona. Faktisk, hvis ingenting endres, kan spilleren løslate seg selv på slutten av sesongen. Hvis han har en exit-klausul på milliarder euro, kan midtbanespilleren endelig forlate Catalonia. Dette vil være et stort økonomisk slag for selskapet.

Stiller opp som junior ut sesongen

Saken er spesielt komplisert for Blaugranas, som fortsatt er under La Ligas gransking av de strenge spanske reglene for økonomisk fair play. Med mindre du vinner saken din, risikerer du ikke å kunne registrere Kavy for neste sesong.

FC Barcelona kan anke avgjørelsen. I mellomtiden kan 18-åringen fortsette å trene med ungdomslisensen ut sesongen.