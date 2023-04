Kan Lifes forlate standarden denne sommeren? «Noen ganger må du tenke på endring»

Kostas er inne i sin syvende sesong hos Life’s Standard, etter å ha ankommet sommeren 2016. Han har spilt i mer enn 250 kamper (253) og er den eldste Rouch i sentrum. Et år etter kontraktslutt vil spørsmålet om fremtiden hans naturlig dukke opp.

Forsvarsspilleren tenkte imidlertid ikke så mye over det, da han gled inn under torsdagens pressekonferanse midt på dagen: «Jeg har vært her i syv år, og noen ganger må du tenke på forandring. Jeg er takknemlig for det jeg har gjort. ferdig. Det har kommet så langt.»

Teela vil beholde den

Er dette en subtil måte å starte sommeren på? «Vi vet ikke hvordan ting vil slå ut,» bemerker Laifis, som insisterer på at han ennå ikke har møtt ledelsen for å diskutere fremtiden. «Vi får se, foreløpig vil jeg ikke si for mye.»

Den økonomiske logikken til 777 Partners er ikke å beholde spillere på slutten av kontraktene for å unngå de samme problemene som Nicholas Ruskin og Selim Amalla. Pluss, Lifeys, som vil være tretti år når neste sesong starter, er ikke en spiller som automatisk faller inn i investeringsboksen for fremtiden hvis en forlengelse kommer gjennom.

Ronny Deila sa på sin side at han ville beholde forsvareren hvis han kunne «Ytterligere to eller tre år». Så spørsmålet blir hva som blir ledelsens tankegang.

