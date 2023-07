Kan lifi bli en seriøs wifi-konkurrent? Her er fordelene og dens store ulemper.

Mens mange er bekymret for de mulige konsekvensene av eksponering for elektromagnetisk stråling, snakker noen igjen i disse dager om et alternativ når det kommer til kommunikasjon. Vi snakker om «Lifi» (for lett troskap), en form for lett kommunikasjon som i helt spesifikke tilfeller kan erstatte Wi-Fi. Digital utveksling gjennom lysstråling er ikke nytt… På 1990-tallet ble infrarød stråling (under IrDA-protokollen, for Infrarød dataforening), ble brukt til å foreta overføringer mellom elektroniske enheter, mobiltelefoner, lommedatamaskiner som Psion, eller for fjernkontroll av enheter som fjernsyn.

Problemet med denne overføringsmåten var at det var nok å legge hånden foran senderen eller mottakeren for å avbryte den, uten at lyset gikk gjennom gjenstandene. For ikke å snakke om redusert overføringsavstand eller lysinterferens. Merk også at lyssignaler (lys) har fordelen av å bevege seg raskere enn elektriske strømmer, noe som forklarer overgangen til fiberoptikk som pågår i vårt land. lyspærer for å kommunisere I dag, og har vært det i flere år, produserer produsenter også transceiversystemer som bruker lysdioder for å gi nettverkstilgang til datamaskiner utstyrt med ad hoc-transceiveren. Prinsippet er å bruke synlig lys (bølgelengde mellom 480 nm og 650 nm) med en sender som sender et lyssignal gjenkjent av en mottaker, og omvendt for å fullføre kommunikasjonen. Eksisterende systemer har de samme ulempene som de som bruker infrarød. De har bare en rekkevidde på noen få meter, passerer ikke gjennom fysiske hindringer, og krever mottakere som dagens datamaskiner ikke har. Merk at datamaskiner (som har blitt sjeldne) har infrarøde sensorer, noe som indikerer at overføring av informasjon ved hjelp av lys ikke er absurd. Det er bare nest etter standarder vedtatt av produsenter. READ 10 fantastiske rombilder fra reisefotografen i år 2020 På plussiden, disse kommunikasjonssystemene sender ikke ut potensielt skadelig elektromagnetisk stråling og er veldig raske, forutsatt at du har riktig utstyr. I tillegg gir bruken av slike systemer betydelig sikkerhet på nivået av dataene som utveksles. Dette gjør det interessant å bruke i visse miljøer hvor Wi-Fi er utelukket av personvern- eller helsemessige årsaker, det vil si i forsvarssektorer, eldre- eller småbarnshjem, visse deler av sykehus osv. Men det skal bemerkes at det er et økonomisk og eksisterende alternativ i denne forbindelse: kablede nettverk. Lifi utstyrsprodusenter mener at dette markedet er klart til å utvikle seg. Men for det måtte det bli en rettssak.