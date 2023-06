Så starten på krigen ville være et gjengjeldelsestrekk og en logisk fortsettelse av invasjonen av Krim som begynte i 2015. En sikkerhet på grunn av naturen til den russiske presidenten observert av Sergei Zhirnov. «Han er en autistisk person som ikke kan manipuleres eller presses, så han tok denne avgjørelsen.»Christophe Deborce forsikrer vår gjest. «Jeg var ikke engang i KGB da jeg møtte ham, jeg var student i 1980, og jeg så at han allerede var en maktkult.»

Sergueï Jirnov kalte inn settet med RTL-informasjonssignaturer som provoserte krigen i Ukraina og dens start. I følge en tidligere KGB-agent som ble ekspert på Jio, starter det hele med harme. «Det er en spesiell historie mellom Russland og Ukraina», forklarer han. «Putin mottok to geopolitiske smell fra Ukraina. I 2004-2005 og 2013-14 kastet Ukraina ut sin vasall Viktor Janukovitsj», husket Sergei Zhirnov senere. «Putin ønsket å påtvinge en president i Ukraina, ukrainerne likte ham ikke, de sparket ham ut to ganger. Putin tok det veldig ille opp.»En ekspert på russisk geopolitikk understreker.

Hva med Cloudlight-våpenet?

Våre journalister spurte Sergey Zhirno om Vladimir Putins bruk av atomvåpen. Vår gjest tror virkelig på «verdens ende.» Putin har presset oss til dette ekstreme med sin oppførsel og angrep. Men kan han trykke på den populære knappen? «Jeg tror at Putin forstår at han ikke kan vinne en konvensjonell krig, og hvis Putin føler seg i et hjørne, er han klar for hva som helst», forlater til slutt den tidligere KGB-agenten.