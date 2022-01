KAN Situasjon: Den malisk-tunisiske dommeren stoppet kampen to ganger før ekstraomganger! (Video)

Tunisia møter Mali i det første møtet i gruppe F. Sluttfløyten ble vunnet av Mali 0-1, med Ibrahim Kone som erstattet straffen. Den eneste bekymringen i historien var at dommer Johnny Chicasway blåste avslutningen i det 89. minutt og 50 sekunder, mens flere minutter ekstra tid måtte spilles. Sinte, tuniserne kan ha prøvd å rettferdiggjøre seg med dommeren, men han ga seg ikke.

Denne feilen er ikke unik for Junction. Fem minutter tidligere (85. minutt av kampen) hadde dommeren allerede bestemt seg for å stoppe kampen av en eller annen grunn. De baktalende medlemmene av det tunisiske teamet klaget senere til voldgiftsdomstolen. De vant til slutt saken og møtet kunne fortsette likevel. To minutter senere ble det sendt et knallhardt rødt kort til en av Mali-spillerne.

Utrolig resultat for kampen som fortsatte etter kampen. Dommeren gikk til slutt med på å starte kampen på nytt … tjue minutter senere, for å spille de siste tre minuttene som gjensto. Tunisierne, bortsett fra at det allerede regnet, kom aldri tilbake til feltet.

Om dommeren Johnny Chicasway, han dømmer sin femte CAN. Han konkurrerte også i verdensmesterskapet i 2018 og var dommer i finalen i African Club Cup.

Dette er ikke første gang han har vært involvert i kontroverser. Under CAN-2019 fordømte Senegal-trener Aliou Cisse sin “katastrofale” dommer under nederlaget på lagets scene mot Algerie. Han beskyldte ham spesielt for den ubegrensede straffen.

I følge CAFs pressemelding den gang ble han suspendert etter den afrikanske Champions League-kampen der han var dommer «mistanke om korrupsjon». Men AFP forklarer at suspensjonen ble opphevet på grunn av manglende bevis.