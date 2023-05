Kan solen sluke planeten jorden?

Dette fenomenet har aldri tidligere blitt observert av vitenskapelige team. En gruppe astronomer har imidlertid klart å studere den direkte kollapsen av en planet av en stjerne. I en rapport publisert onsdag 3. mai 2023 i nettmagasinet Natur, beskrev dette konsortiet av forskere prosessen med denne imponerende naturhendelsen som fant sted i stjernebildet Ørnen. En stjerne på slutten av livet begynte å svulme opp uten at noe forstyrret den, og på grunn av dens ti ganger størrelsen, svelget sistnevnte en av planetene på veien. Hvis dette teamet av forskere allerede kjente til den aktuelle prosessen, forhindrer ikke dette at de er de første til å observere nevnte absorpsjon i sanntid. I rapporten fra studien der sistnevnte redegjør for denne astronomiske sekvensen, sa Kishalay De, en postdoktor ved Kavli Institute of MIT (Massachusetts Institute of Technology), og en av de vitenskapelige medforfatterne av publikasjonen: «Hva vi manglet var å overraske stjernen i det øyeblikket, når en planet som lider en slik skjebne.» Han beskriver konsekvensene av denne planetariske svelgingen som «en kortvarig optisk eksplosjon […] ledsaget av lys, langvarig infrarød stråling,» og anslår at denne skjebnen godt kan være den blå planetens skjebne om 4 til 5 milliarder år.

Jorden kan sannsynligvis bli svelget av at solen når slutten av sin eksistens, og så vil den observere (…)

