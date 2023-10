Kan vi avkjøle planeten ved å injisere aerosoler i stratosfæren? «Det kan ha ekstraordinær destruktiv kraft.»

I en science fiction-roman kalt «The Ministry of the Future» maler Kim Stanley Robinson et bilde av muligheten for at en regjering overveldet av global oppvarming ville ta en usannsynlig beslutning: blåse opp ozonlaget med aerosoler. For å møte en klimakatastrofe, begynner den indiske regjeringen å prøve å avkjøle planeten ved å dumpe tonnevis av aerosoler i stratosfæren hver dag.

Dermed sprer de kjemiske partiklene seg gradvis over jorden, reflekterer sollys tilbake til verdensrommet og fungerer som en planetarisk paraply. Løpet er vellykket, og planeten avkjøles. Denne metoden, som tilhører feltet solar geoengineering, eksisterer faktisk og er i strid med internasjonal lov. Mer enn 440 forskere signerte et åpent brev i januar hvor de ba om en avtale om ikke å bruke denne geoteknikken. Spørsmål? Disse metodene kan få uforutsigbare konsekvenser og risikere å distrahere fra å redusere CO2-utslippene, påpeker BBC. Men kan denne metoden implementeres, kan denne «planetariske parasollen» installeres ved hjelp av aerosoler? Ifølge mange forskere bør tilnærmingen støttes og betraktes som et presserende tiltak. Men flertallet av det vitenskapelige miljøet frykter dette fenomenet og dets potensielt alvorlige konsekvenser. «Jo mer jeg leser om dette emnet, jo mer er jeg overbevist om at denne teknologien har et ekstraordinært potensial for skade og ødeleggelse, og jeg personlig tror ikke jeg vil støtte eller anbefale den.Andreas Malm, førsteamanuensis i human økologi ved Lunds universitet i Sverige, uttalte seg til BBC. Denne metoden avkjøler planeten midlertidig, og gir oss litt tid til å tenke på en løsning for å bekjempe CO2-utslipp og andre utfordringer forårsaket av global oppvarming. Men bivirkningene kan gjøre det verre, ikke bedre, i det lange løp. En FN-rapport fra 2022 pekte på hull i modelleringen av virkningen av solar geoengineering. Ifølge rapporten vil ikke denne metoden hindre at økende CO2-konsentrasjoner forsurer havene. I følge Elizabeth Colbert, forfatter av boken «Under a White Sky: The Nature of the Future», fortsetter menneskeheten å møte uforutsette katastrofer mens den prøver å kontrollere naturen. «Historien antyder at det kan være et punkt hvor fordelene med solenergi-geoengineering er nødvendige, men det ville være naivt å tro at alvorlige konsekvenser ikke vil oppstå.«, hun tror. En ytterligere vanskelighet med å implementere denne metoden er internasjonal konsensus. Hvordan legitimere en slik tilnærming? Ulikheter kan hindre implementeringen av solar geoengineering, spesielt i land i sør hvor tilgangen til denne teknologien er mer kompleks. Det er også risiko for en ujevn fordeling av påvirkningene, uten å vite hvem som vil bli mest berørt av effektene av solenergi. For det vitenskapelige miljøet er konklusjonen enstemmig: det er et alternativ, men ikke vurder det.