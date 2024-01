Kan vi booste det termiske bilbatteriet med en elbil?

Som med termobiler har el- og hybridbiler et lite 12-volts batteri. «Noen ganger til og med to,» forklarer Lorenzo Stefani, Touring-talsmann. Denne brukes til bilens elektroniske system, radio, kjørecomputer…og brukes også til å aktivere det store batteriet, som fungerer som fremdrift for elbilen.

Elbilbatterier er også tomme

Den røde tråden på den røde knappen…

12-volts batterier har en levetid på mer eller mindre fem år, enten på et termisk eller elektrisk kjøretøy (full eller hybrid). «Dette betyr at av nesten seks millioner kjøretøy, bytter vi en million batterier per år i Belgia.»

Ved å bruke de samme kablene – røde og svarte – som brukes fra termisk kjøretøy til termisk kjøretøy, kan du lade et termisk kjøretøy med et elektrisk kjøretøy… og omvendt.

Riktig batteri?

Er det ikke fare for å koble kablene til feil batteri, det store med ca 350 volt? Nei, ifølge Lorenzo Stefani, fordi batteriet som driver el- eller hybridbilen er utilgjengelig. På den annen side, «et lite 12-volts batteri er ofte mindre tilgjengelig enn i en termisk bil,» advarer Evercar, en belgisk forhandler som spesialiserer seg på elektriske og hybridbiler.

Men Lorenzo Stefani advarer: «Du bør ikke starte hvis du ikke har hansker, hvis du ikke leser instruksjonene nøye eller har minimal teknisk kunnskap. Vi anbefaler deg alltid å kontakte en mekaniker eller en mekanikervenn, fordi risikoen for elektrisk støt er flott i elbiler.

Hvordan feilsøke en elbil?

Touring-talspersonen legger til at noen ganger vil bilen ikke starte av andre årsaker: feiltenning, startproblem … «Vi legger den svarte ledningen på den svarte, den røde ledningen på den røde, og hvis den ikke fungerer, nei, vi burde ikke gjøre det.» Han insisterer.» Han legger til: «Vi rører fremfor alt ikke elbilen ved en ulykke, på grunn av utladningsfare. Det er også lurt å forlate bilen så raskt som mulig.

Når batteriet er ladet opp, anbefales det å kjøre minst 30 km for å lade opp batteriet. Hvis det allerede har gått i stykker flere ganger, betyr det at batteriet er på slutten av levetiden og må skiftes ut. «Vær forsiktig, hvis du kjører 30 kilometer med et allerede defekt batteri, og deretter ikke bruker det igjen på femten dager, er det en god sjanse for at bilen ikke starter igjen.»

Fungerer ikke med nyere Tesla-biler

Denne batteristørrelsesligningen varer bare en stund. For i mars 2023 annonserte Tesla at alle fremtidige produkter, spesielt elbilene, vil være utstyrt med 48V lavspentbatterier i stedet for dagens 12V. «Et 12-volts batteri vil ikke ha den kraften som trengs for å drive en elbil «pakket» med energikrevende teknologi som krever 48 volt for å slå seg på før start!»