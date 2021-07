Kan Whale Boop være med på å redde planeten?

Den internasjonale hvalkommisjonen (IWC) ble opprettet for å kontrollere hval. I dag fokuserer den også mer på verdien av levende hvaler for planetarisk helse. En ny workshoprapport bekrefter den gode miljøverdien til hval, som kan bidra til å dempe klimaendringene, bære næringsstoffer, forbedre marin produktivitet og forbedre biologisk mangfold i marine økosystemer.

Verdens ledende eksperter samlet seg til en tre-dagers workshop i april, sammen med IWC og Wildlife Conservation Conference on Wildlife Conservation (CMS). Møtet kom som svar på en IWC-resolusjon fra 2016, introdusert av den chilenske regjeringen for å samle vitenskapelig informasjon om hvaler og delfineres økologiske roller.

Workshopdiskusjonene fokuserte på mange av hvalfangstenes primære økologiske aktiviteter: næringstransport mellom vannsøylen og deres yngle- og avlsområder, lagring av “hvaler når hvaler synker ned i havet”, og rovdyr og rovdyr på biologisk mangfold og karbon. Påfølgende ekspertpresentasjoner ga avgjørende bevis for de mangesidige og gunstige effektene av hvaler på marine økosystemer, nemlig deres bidrag til marin produktivitet (som påvirker fiskeutbyttet) og deres store kropper som fungerer som karbonvask (som kan bidra til klimaendringer).

“Det er fornuftig at Kommisjonen har vedtatt prinsippene i resolusjonen vi foreslo i 2016 for bevaring av disse marine pattedyrene,” sa Jose Fernandez, chilensk kommisjonær ved IWC. “Det handler om samfunnets behov og forpliktelse til å styrke et etisk imperativ – en sterk anerkjennelse – av varighet og framsynthet.

“Vitenskapelig bevis som viser at hvaler er verdifull som miljøingeniører utvides hver dag, inkludert deres evne til å binde karbon og forbedre det biologiske mangfoldet,” sa Dr. Joe Roman, bevaringsbiolog ved Kund Institute of Environment ved University of Vermont. Primærforfatteren av hovedrapporten utarbeidet for workshopen. “Det er viktig at IWC og dets medlemmer anser disse ressursene som en del av deres innsats for å administrere og gjenopprette den hvaleriske befolkningen.”

Denne workshopen demonstrerer hvordan den kommersielle hvalen bidro til slaktingen av rundt 3 millioner hvaler bare på 1900-tallet, noe som betydelig reduserte dyrenes evne til å redusere klimaendringene. Da noen hvaler kom seg etter flere tiårs beskyttelse, gjenopptok de sin rolle i å hjelpe til med å reparere og lagre karbon. Imidlertid blir andre trusler mot hvaler, spesielt i fiskeredskaper, hindret av den gunstige rollen.

“Den kommersielle hvalen forårsaket ikke bare utryddelse eller utryddelse av mange hvaler, men forårsaket også katastrofalt tap av deres miljøfordeler,” sa Sue Fisher, en sjødyrkonsulent ved Animal Welfare Institute. “Vi må lære av fortidens feil, av hensyn til hval og marine helse, for å avslutte forretningshvalen en gang for alle.”

“Ettersom verden forstår de dårlige effektene av klimaendringene, er det viktig at alle løsninger, store og små, blir vurdert for å dempe disse truslene,” sa Steven Lutz, senior prosjektleder og leder for blå karbon ved United Grid-Arendle. Miljøprosjektpartner for land basert i Norge. “Det er viktig å bevare hvaler for å fremme marint karbon som en naturbasert løsning på vårt skiftende klima. Det er på tide at verdens regjeringer anerkjenner denne viktige verdien på FNs klimakonferanse i november.”

“Utarmingen av Cetacean-befolkningen de siste 200 årene har presset det marine økosystemet ut av balanse,” sa Astrid Fuchs, policyansvarlig for konservering av hvaler og delfiner. “Vi vet nå at ved å hjelpe til med å redde hval- og delfinpopulasjoner, kan de bidra til å helbrede havet som en del av en naturbasert løsning på klima- og miljøsituasjoner. Vi må redusere risikoen for forurensning og skipsangrep og skape tryggere steder for dem å leve og avle. ”

“I løpet av de siste fem tiårene (dvs. levetiden til en hvalart) har mennesker kommet for å lære om deres intelligens, sosiale problemer og hvalkultur. Nå avslører vitenskapen i økende grad sin vitale rolle i å skape et sunt hav og naturbasert løsning for klimaendringer, ”sa Fabien McLellan, meddirektør for internasjonale relasjoner i Oceancare. “Selv om hval ble et symbol på den økologiske bevegelsen på 1970-tallet, bør de virkelig sees på som et symbol på vår støtte til havet og vårt livsstøttesystem. Ettersom vårt liv er avhengig av dem, må vi beskytte dem i alle våre anstrengelser. “

Merk

