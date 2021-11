Kanadisk krigsskip brann i Norge

OTTAWA – De kanadiske væpnede styrker (CAF) sa torsdag morgen at det brøt ut brann på et av krigsskipene deres stasjonert i Norge som en del av NATO-flåten.

Ingen om bord på HMCS Fredericton ble rapportert skadet. Ifølge en serie meldinger lagt ut på Twitter, sier militæret at det brøt ut brann i skipets fremre motorrom. Mannskapet rykket ut til stedet og slukket brannen.

Krigsskipet skal nå til norsk havn for reparasjoner.

Mange andre NATO-skip innenfor NATO Standing Naval Response Force Group 1, samt den norske kystvakten, skal ha assistert HMCS Fredericton.

Brannårsaken og skadeomfanget er ukjent. Ifølge en norsk avis var krigsskipet, som var tilknyttet Halifax-basen, engasjert i NATO-øvelser i ekstremvær da det brøt ut brann og skipet brøt sammen.

HMCS Fredericton forlot Halifax havn i juli for et seks måneders oppdrag med NATO-flåten under kanadisk kommando.

Royal Canadian Navy startet en etterforskning i november 2018 etter branner og motorsvikt på flere krigsskip i løpet av uker.