Kanal 5 trekker “umoralsk” plastikkirurgisk show om Charlotte Crosbys utseende | Kanal 5

Kanal 5 har unnskyldt seg og hentet en episode av sin kontroversielle serie for kjendisk plastikkirurgi fra streamingtjenesten etter at emnet Charlotte Crosby fordømte det.

Kjendis sist torsdag Episode: Hva skjedde med ansiktet ditt? Medisinske eksperter som har delt hvordan TV-stjernens fysiske utseende har endret seg gjennom årene, har gitt kirurger en rekke dårlige kommentarer om hans “cookie cutter” og “plast” ansikt.

Den 30 år gamle Crosby, som ble kjent på MTVs Giordi Shore, kalte showet “umoralsk” og “ufølsom”. Han la til at episoden var “sjokkert” da hans agent ble ansatt, og at Channel 5 sendte den til tross for advarsler om skade på hans mentale helse.

I en uttalelse beklaget kringkasteren “for enhver angrelse” og sa at Channel 5 og produsentene av showet, Crockit Productions, “tar omsorgsplikten veldig alvorlig”.

“Selv om vi erkjenner at dette programmet er ikke-kompatibelt, har vi mottatt Charlottes kommentarer og fjernet episoden fra strømmesiden My5,” heter det i uttalelsen.

Crosby har ennå ikke kommentert fjerningen av episoden.

EN Rapporten ble lagt ut på sosiale medier Etter at episoden ble sendt sist fredag, sa Crosby at prosjektet ble produsert “utrolig”, spesielt i et miljø der underholdningsindustrien fokuserte mer på mental helse.

“På en tid da kringkastings- og medieverdenen støttet” vær så snill “, bestemte Channel 5 og Crockit seg for å diktere denne en-timers spesialen til” Rubber-Lip Charlotte “(deres ord er ikke mine),” skrev han.

Crosby fortsetter å referere til #BeKind-kampanjen Death of Love Island-programleder Carolyn Flock I desember i fjor. Flocks siste Instagram-innlegg inneholdt ordene: “I en verden der du kan være hva som helst, vær så snill.”

Etter hans død brukte kjendiser, merkevarer og medlemmer av publikum hashtaggen #BeKind på sosiale medier for å fremme budskapet om empati og medfølelse, og for å øke spesiell bevissthet om de mentale kampene som enhver person kan gjennomgå.

Crosby var ærlig om de kosmetiske prosedyrene han gjennomførte og hans personlige traumer og sliter med kroppsform og selvtillit. Han ble først operert i nese i 2016 etter å ha gjenvunnet bevisstheten i TV-opptredenen og brukte senere leppefyllere.

Uttalelsen hans fredag ​​sa: ”Deres‘ eksperter ’skilte mitt‘ plastiske ansikt ’med avsky og diskuterte min svingende vekt (med bilder) og bestemte seg for å uttrykke de verste gigantkommentarene fra de siste fem årene.

“Å håndtere giganter er en ting – du ignorerer dem, du forhindrer dem – men hvor er vi som et samfunn når giganter er de viktigste TV-kanalene? Er de nå ansvarlige for min synkende psykiske helse og avtagende selvtillit? Er de ansvarlige for pressen som kom som et resultat av showet?

Crosbys Giordie Shore-medspiller Holly Hagen ga ut en lignende uttalelse torsdag kveld, der hun ba Instagram-tilhengerne om å rapportere prosjektet til Ofcom.

Eastenders og jeg, en berømt stjerne Jacqueline Zosa, sa også at de var “motbydelige” av prosjektet. “Vennligst” Hva skjedde? ” Han skrev på Instagram.

Crosby foreslo at hun i stedet for å angripe en ung kvinne “for utseendet, valgene og” gummileppene “kunne bringe lys til en psykiatrisk dokumentar eller andre problemer.

Realitystjernen delte en følelsesmessig melding på Instagram-historiene sine neste dag etter å ha blitt “overvurdert” med fansupport. Uttalelsen hennes konkluderte: “Når er nok, nok? Bare fordi vi er i offentligheten, betyr ikke det at vi ikke er mennesker. Heldigvis er jeg sterk nok til å takle det, men ikke mange! ”