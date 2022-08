Kandidater begravet levende: prøvesjokk av «Les Traitors»-programmet i Frankrike | TV

«Forrædere» eksporteres. Denne onsdagen 17. august sendte M6 den første episoden av sin egen versjon av programmet vi oppdaget på RTL for noen måneder siden. Filosofi? Fjorten dignitærer er samlet i et fort. Blant dem må tre forrædere lyve om sin sanne identitet for å unngå å bli oppdaget av andre.

Hvis sekvensen, som også dukket opp på den belgiske versjonen av programmet, ikke rørte noen her i Frankrike, sier det seg selv. Le Parisien understreker arrangementets «sjokkerende» karakter. «For underholdning er det mulig å begrave folk levende,» bemerker dagbladet, og beklager at produksjonen spiller på en utbredt fobi for å sette opp et show. «Man kan med rette lure på hvilke grenser TV setter for en sending».