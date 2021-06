Kane og Tottenham gir sine respektive advarsler til Skottland og Liverpool

Englands kaptein Harry Kane er i Euro-beredskap for Skottland. Tottenham har overgangsvarsel for Liverpool. Alle advarer alle.

Det er elegant

De Tabloid historie Englands ‘Huffing’ kom ut på tirsdag, men 24 timer senere falt avisene positivt om sjansen til å score halvveis gjennom Harry Kane.

Det er ekte sitater fra den engelske kapteinen om denne saken, men det skal bemerkes at det er noe nødvendig samarbeid fra Gabriel Clarke. ITV-spill.

Han ble allerede høyt hyllet for en så utmerket ‘kvittering’ at Kane ga slike perler:

“Å se på keeperen fra linjen hans er en ting, men å kunne sette den på baksiden av nettet er en annen. Så ja, sannsynligvis målet for kampen. Det blir vanskelig å slå. “Hver gang jeg ser etter det. Tilsynelatende liker keepere i dag å spille nesten som feiemaskiner og venter på den ballen bak, så jeg liker å prøve hvis det er en rask ricochet eller en rask åpning. Men ja, du vet aldri, vi kan vinne denne kampen. “

Nå skal du ikke tro at disse ordene fortjener baksiden, men det er derfor du aldri ville gjort dette i denne bransjen, baby.

“Hver gang jeg ser etter det” høres ut som “Jeg er dritvarm” for å være rettferdig.

Vakker touch, sinn fra Dave Kid for å skrive denne setningen av David Marshall:

‘Disaster Keeper ble nådeløst baktalt av fans online …’

De dårlige fansen må vurdere å velge ordene sine veldig nøye.

Solen Ikke bare det Daily Mirror Å bevise:

Mirror Sport: Jeg skal gjøre M Shik #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/zSlR8KWfcT – Neil Henderson (slutt Hendopolis) 15. juni 2021

Å, og Daily Express:

To ‘advarsler’ og et ‘løfte’ fra Premier League Golden Boot-holderen og den høyest scorende spilleren på det siste verdensmesterskapet. Hvis en keeper er 40 meter utenfor linjen, skyter han seg selv.

Legg merke til, Skottland. Kane har snakket.

Still et enkelt spørsmål

Hvordan passer en Premier League inn i historien, øker trafikken når hvert salgssted allerede rapporterer om det?

‘Transfer Merry-Go-Round Frame Devices Gjør deg klar for Overdrive’ – Suns nettsted.

‘Harry Kanes sommeroverføring tar ny vending etter Tottenham og Man City-enheter’ – Nettsted for Daily Mirror.

‘Tre sommersignaturer Manchester United Drømmelinje mot Leeds for å åpne Premier League ‘- Manchester Evening News.

Overføringer er konge, folkens.

Blås arbeid

På toppen av det han snakker om Liverpool Echo Vi går:

‘Send Liverpool-overføringsvarsel etter Tottenham Hotspur slag på 200 millioner dollar’

Med Tottenham som tapte cirka 200 millioner dollar i inntekter under globale epidemier, er det ikke sikkert det er passende for Liverpool. Daniel Levy er heller ikke sikker på om “de økonomiske konsekvensene av å kjøpe og selge spillere er et område som kan ha alvorlige konsekvenser hvis du ikke får det riktig” er en veldig åpenbar uttalelse i en “Liverpool transfer warring”.

Hva med Kane, Tottenham og de ganske potte ‘advarslene’?

Alle tingene hun sa

Alex Scott er rekvisitter for å ha mot til å starte sin siste beste spalte Solen Ved å snakke positivt om Rahim Sterling-tatovering.

Heldigvis diskuterer hun en av guttene mot Wembley Stadium ‘Chic’ hyllest til faren. Ikke sikker på om det hadde gått til utskrift ellers.

Faresone

Mediawatch er ikke helt sikker på Andrew Dillons påstand Solen Portugal ‘så aldri i fare’ mot Ungarn tirsdag kveld.

Det føles som om de kom veldig nær da Ssapolks avviste et mål for Shawn utenfor siden i det 80. minutt.

Singing the Blues

Det var Bill Thomas Vi var like imponert som resten av Frankrike I Solen:

‘Faktisk, hvis de ikke hadde blitt nektet av de to hårene som brede offside-samtaler, ville Kylian Mbabane og Karim Benzema ha feiret målene, som ville ha vært en tur. ‘Begge resultatene var korrekte, men gutten var nær det.’

VAR har virkelig ødelagt oss alle, vi kan ikke lenger si at resultater utenfor stedet er riktig eller galt, gjør det.

Fransk fancy

Martin Samuel Daglig post Det går langt i hans franske berømmelse og beskriver det som ‘den mest interessante slutten av den første runden med enheter’.

Italia, Finland og Slovakia kan føle seg veldig harde der.

‘Gjør ingen feil, altså Frankrike Å være et vinnerlag er den klare meldingen her, fortsetter han i sitt andre avsnitt. ‘Ignorer poengsummen. Dette er UEFA logistikk tull. Frankrike er ikke et hjemmelag, og det er ikke et nøytralt sted. Didier Deschamps spillere beseiret Tyskland for å starte kampen. ‘

I sitt sjette avsnitt forteller Samuel oss:

‘Utrolig nok beseiret Tyskland sist Frankrike på hjemmebane i 1937.’

Måten å maksimere suksess er å ved et uhell undervurdere den før den er garantert.

Slam Dunk

‘Dominic Calvert-Levine sier at Duncan Ferguson vil være lykkelig hvis han scorer mot Skottland på fredag’ – Solen.

Ettersom Calvert-Levin hevder å være hans assisterende manager på klubbenivå, er det alltid en liten forskjell mellom å være “glad” og “å være fornøyd med meg”. Men hvis du vil risikere Duncan Fergusons vrede, går du for det.