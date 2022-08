Kansellering av 2023-utgaven av Geneva Motor Show | Globalisme

Denne beslutningen, tatt av medlemmer av komiteen og stiftelsesstyret under et møte torsdag i Bern, ble vedtatt for ikke å sette arrangementet og stiftelsens økonomiske levedyktighet i fare. «Konsekvensen er mindre med å ta avgjørelsen nå i stedet for senere,» bemerker generaldirektør for Geneva International Motor Show (Gims), Sandro Mesquita, under et intervju med Keystone-ATS.