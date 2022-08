Kansellering av 2023-utgaven av Geneva Motor Show!

Arrangørene kunngjorde torsdag at Geneva International Motor Show (GIMS) ikke vil finne sted i Genève i februar 2023, med henvisning til global geopolitisk og økonomisk usikkerhet som har forhindret mange merker fra å delta. «På grunn av usikkerheten som kaster en skygge over den globale økonomien og geopolitikken, samt risikoen knyttet til utviklingen av pandemien, har arrangørene bestemt seg for å fokusere utelukkende på planleggingen av arrangementet i Doha i 2023,» konferansepresidenten forklart. Grunnleggelsen av Geneva International Motor Show, Maurice Turrettini, i en pressemelding.

Denne beslutningen, tatt av medlemmer av komiteen og stiftelsesstyret under et møte torsdag i Bern, ble vedtatt for ikke å sette arrangementet og stiftelsens økonomiske levedyktighet i fare. «Konsekvensen er mindre med å ta avgjørelsen nå i stedet for senere,» bemerker generaldirektør for Geneva International Motor Show (Gims), Sandro Mesquita, under et intervju med Keystone-ATS.

Nyheter var ennå ikke tilgjengelige for neste utgivelse, og som følge av den dårlige økonomiske situasjonen var det færre registreringer for 2023, forklarer Mr. Mesquita. «I disse turbulente tider er det mange merker som ikke klarer å forplikte seg til et show i Europa om vinteren.»

«Formatet utviklet og prosjektet for Genève ble veldig godt mottatt. Men til slutt var innsatsen veldig høy,» identifiserer Turrettini. For Sandro Mesquita er det nødvendig, av hensyn til omdømmet, å presentere et show som oppfyller de besøkendes forventninger og presenterer samme antrekk som vanlig, noe som ikke var mulig neste år.

Genève Motor Show var opprinnelig planlagt å finne sted fra 14. til 19. februar 2023. Den første utgaven vil finne sted i Doha, Qatar i november 2023. «Vår plattform i Doha har det største potensialet for suksess i det kommende året. sette kjøretøyene i drift, reagerer på etterspørselen fra kommersielle merkevarer,” bemerker Mr. Mesquita. Arrangementet er planlagt annethvert år.

Mr. Mesquita bemerker at det ennå ikke er tatt noen beslutning om 2024-utgaven i Genève. Han konkluderte: «De første ekkoene er betryggende og trenden er positiv. Vi forventer en mer interessant oppgang for bilsektoren innen utgangen av 2023 / begynnelsen av 2024.»