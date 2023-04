Kanye West ser ugjenkjennelig ut sammen med sin nye kone Bianca Sensori

Kanye West har blitt sett i det siste med et helt annet ansikt enn vanlig. Den 45 år gamle rapperen valgte faktisk en drastisk makeover mens han var ute på The Cheesecake Factory med sin uoffisielle nye kone Bianca Sensori. Faktisk er ingen ekte ekteskapsavtale signert av paret, men Kanye West har hatt en ring for å markere forlovelsen med sin nye kone i tre måneder. Hennes nye kontakt er arkitekt og ble ansatt av Ye’s Yeezy-merke i november 2020.

Slektninger til den unge kvinnen profilerte henne til amerikanske tabloider «Den sosiale sommerfuglen» Elegant og smart. Hun gikk fortsatt på skolen da hun møtte Kanye West. «Han kom inn på DM-ene hennes, fant henne på Instagram og sa: «Kom og jobb for meg,» og hun dro.» Mens paret ser ut til å rocke det perfekte kjærlighetsforholdet, lurer noen på stjernens fysiske transformasjon. Med langt skjegg og helt skallet hode er ikke eksen til Kim Kardashian hva han pleide å være. Skill deg ut med vanlig fippskjegg og barbert hår. Er det et forsøk på å forbli diskret etter ramaskrik over hans antisemittiske kommentarer, eller er det en bredere sløvhet? Spørsmålet stilles.