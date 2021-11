Kanzi, det belgiske eplet som erobret verden: “Forbrukernes ønske om å kjøpe på en bærekraftig måte”

Epler er tradisjonelt favorittfrukten til belgiere, noen ganger innledet med bananer, som er mer eksotiske og må krysse hav, spesielt for å nå den belgiske forbrukeren.

Epler det er mange varianter. Den mest dyrkede varianten i Belgia er Jonagold, ettersom forbrukere elsker å spise til det fulle. Hun er også hans yngre søster, Jonagored. Fortsatt Boskoop, Cox eller Elstar.

Så er det den siste, Kanzi-eplet, frukten av en smart krysning mellom Gala og Braeburn. Navnet betyr “skjult skatt” på swahili.

Oppdaget i 1992

Det er ikke det mest populære blant forbrukere fordi du ikke finner det i alle store forhandlere: ennå er det tilgjengelig hos Carrefour, Delhi og Lidl.

Hvis Kanzi-eplet er produsert i tretten land, er det herfra. “Denne nye epletypen ble oppdaget i Belgia i 1992. Etter år med testing og raffinering ble den første kommersielle høsten oppnådd i 2004, og Kanzi-merket ble først solgt i supermarkeder i 2005.“, forklarer Kanzi-merket.

Årlig belgisk produksjon er rundt 4000 tonn, det store flertallet for hjemmemarkedet, selv om epler er på vei til nabolandene og til og med Saudi-Arabia. Et balansert tre produserer 100 til 120 epler hver sesong.

I 2021 nådde det totale innhøstingsvolumet 50 000 tonn, noe som gjør Kanzi til et av de ledende eplemerkene, sier merket.

Velsmakende

Belgiske produsenter, via BelOrta-kooperativet på mer enn tusen, bestemte seg for å vise dette eplet, nettopp for å informere forbrukerne om at det ikke kommer fra fjerne land.

– Forbrukernes ønske er å kjøpe på en bærekraftig måte, og vi er derfor glade for å hjelpe til med kampanjer som fremmer lokal kvalitet.Soleen Glenn Seabrights, markedsdirektør.

Det viktigste spørsmålet for forbrukeren, bortsett fra bærekraftshensyn, gjenstår: er det bra? Det er ganske … deilig. Den selges også for omtrent 4 euro per kilo hos Delhaize.