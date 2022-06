Kaos bekreftet: Ryanair streiker 24.–26. juni

Christian Union CNE og dens flamske motpart ACV Puls kunngjorde fredag ​​at det belgiske kabinpersonalet på Ryanair vil være i streik i tre dager neste helg. Flyvertinnene og flyvertinnene samler armene fredag ​​24., lørdag 25. og søndag 26. juni. Det irske selskapet har lovet å sende et endelig skriftlig forslag til de belgiske fagforeningene innen fredag. I følge Didier Lippi, fast sekretær for det nasjonale valgrådet, oppfyller det fortsatt ikke kravene til arbeidere, spesielt respekt for belgisk arbeidslov samtidig som det sikres en minstelønn for alle.

«Vi var ved slutten av forhandlingene!» , bekrefter fagforeningen og beklager mangelen på å høre arbeidernes stemmer.

CNE og ACV Puls beklaget også mangelen på en Belgia-basert personalavdeling som kan svare på spørsmål fra ansatte og unngå hyppige lønnsfeil.

Så kabinansatte med base i Belgia bestemte seg for å gå i en tre-dagers streik neste helg, lik bevegelsen i april som forårsaket kansellering av nesten 300 flyvninger på flyplasser. Fra Zaventem (Brussels flyplass) og Charleroi (BSCA).

Med denne streiken i Belgia begynte den europeiske aksjonen som ble reist av de europeiske fagforeningene i midten av mai sakte å ta form. I Spania planlegger kabinansatte å legge ned arbeidet i seks dager, 24., 25. og 26. juni samt 30. juni, 1. og 2. juli. Tirsdag kalte en portugisisk fagforening ansatte i det irske lavkostselskapet til en tredagers streik, også fra 24. til 26. juni, for å protestere mot de forverrede arbeidsforholdene til de ansatte.

Så starten på sommerferien lover å bli tøff, spesielt siden den gangDet er også varslet streik hos Brussels Airlines. Dette tiltaket faller delvis sammen med Ryanairs arbeid: kabinansatte og piloter ønsker å sitte 23., 24. og 25. juni.

Til disse to bevegelsene kommer endelig de forventede forstyrrelsene mandag 20. juni på Brussel lufthavn på grunn av den nasjonale demonstrasjonen av fagforeninger i Brussel. G4S sikkerhetspersonale vil streike der, og noen bagasjebehandlere kan gjøre det samme. Han rådet også flyplassen til ikke å reise på mandag, og rådet avreisende reisende til å utsette flyet eller reise med kun håndbagasje. Brussels Airlines kansellerte også mer enn halvparten av sine flyvninger den dagen.