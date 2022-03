«Kaos vil være den eneste mer eller mindre stabile normen i de kommende årene,» sa Vincent Cope, administrerende direktør i Citroën

En helsekrise, en loppekrise, en humanitær og sikkerhetskrise nå; Bilsektoren har vært under hardt press i det siste.

«I de to og et halvt årene jeg var så heldig å kjøre en Citroen, levde vi gjennom en epidemi, en elektronisk komponentkrise og nå en krig. Den nåværende situasjonen i Ukraina er en humanitær, humanitær og sosial krise lenge før den ble en økonomisk en; det er nødvendig å vite hvordan man setter risikoen på riktig nivå. Denne krisen har åpenbart svært sterke sekundære effekter som økning i et visst antall råvarer og gjenopptakelse av renten på grunn av høy inflasjon. uheldig som det er, vil kaos være det eneste ganske stabile kriteriet i årene som kommer.Som økonomisk aktør må du tilpasse deg denne volatiliteten «Vanskeligheten er at ingen er i stand til å forutsi hva som vil skje de neste tre månedene når vi er en bransje hvor vi utvikler biler over flere år og vi investerer i anlegg med 30 års horisont.»