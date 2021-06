Kapittel 53: Et år i Norge: Livet i Norge

Livsshow i Norge Episode 53: Lorelo, frosken i Ezord, returnerer til Norge for å snakke om sitt første år som ser på en ny bok.

I dag kommer vi tilbake til temaet i den første episoden av programmet Life in Norway. Den første gjesten på showet var fra Lorelo En frosk i Fjord, Den morsomste historien om det nye livet til en fransk kvinne i Norge.

Lorelo i Oslo. Foto: Anna-Julia Grantberg l Blunderbus

I en episode introduserte jeg Lorelo ved å introdusere henne: “Lorelo er en av mine favoritt utenlandske bloggere over hele Norge, hovedsakelig på grunn av hennes morsomme og tidvis kontroversielle tanker om norsk samfunn og kultur.” Det er fremdeles sant i dag!

Lorello kommer tilbake til showet i dag Hans nye bok, En frosk i Ford, et år i Norge.

Lytt til showet

Høydepunktene i showet

Når vi snakker om hva som står i boka, dekker vi også mange ting om noen tilpasningsproblemer som nykommere driver.

Lorelo dukket opp live på NRK (Lindmo / 2017)

En av mine favorittdeler av boka er Lorelos beskrivelse av 17. mai. Som meg ble hun sjokkert over det store antallet norske flagg så langt øyet kunne se. Fra boken hans:

«Hvert år reiser minst ett skandinavisk papir spørsmålet om bruken av det norske flagget på norsk nasjonaldag. For her er det ikke bare noen få flagg, de er titusenvis viftet, så laget, tegnet på kaker og på ansikter. For utlendinger som meg var bruken av disse overdrevne flaggene først veldig rart, om ikke sjokkerende. ”

“I de fleste europeiske land er det ikke mange grupper som bruker nasjonalflagget sitt. Det er fotballfans på banen for å støtte landslaget deres, og ekstremistiske høyrepartier tar også ut på gatene for å uttrykke sine nasjonalistiske synspunkter, noen ganger knyttet til til raserensing og rasisme. “

17. mai kan du ikke gå glipp av det norske flagget

– Utfordringen med Norges nasjonaldag er at når du ser høye blonde menn i blå kapper kledd i tradisjonell antrekk som vifter flagrende hektisk og marsjerer nedover gaten foran kongen og dronningen, er det lett å konkludere med at dette er en refleksjon av sterk nasjonalisme og nasjonalisme. Minner om kampanjen. “

Andre emner vi skal diskutere på arrangementet er:

Føler Norge seg som hjemme etter 10+ år?

Lorelo sine første opplevelser av den norske arbeidsplassen

Reis til Norge for å finne ut Jandellovans sannhet

Livet som ny forelder i et veldig turbulent år

Lenker fra showet