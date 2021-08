Kappahl avslører en ny logo som en del av den nye visuelle identiteten

Den skandinaviske motekjeden Kappahl har avduket en ny logo, forankret i sin livlige historie, og innleder det den kaller sin “Great Transformation Journey”.

“Kappahl går inn i en ny fase i sin historie. Mange områder av Kappahl vil endre seg og utvikle seg i løpet av de kommende årene. Vårt mål er å skape inspirerende opplevelser for kundene hver dag,” sa Kappahl -sjef Elizabeth Peregy i en uttalelse.

Den oppdaterte logoen er en del av Kappahls bredere visuelle identitet og merkevarestrategi for å gå mot et mer verdibasert merke for å hjelpe den fortsatte veksten i nye markeder og kanaler og utviklingen av nye merker.

Berigi la til: “I løpet av det siste året har vi hentet styrke fra samtaler med våre kunder, som har gjort det mulig for oss å utvikle vårt merke og vår posisjon. Dette arbeidet har gjort Kappahl -teamet sterkere og mer fokusert på mål.

“Den nye logoen representerer fremtidens Kappahl. Det er en første indikasjon for våre kunder – og resten av verden – på alt som skjer på Kappahl.”

Det svenske motehuset Kappahl lanserer ny merkeidentitet og oppdatert logo Foto: Hilsen av Kappahl

Den nye logoen symboliserer “mangfold i hverdagen og passform for livet”, forklarer den nordiske forhandleren, og er inspirert av 1970-tallets grafiske designarv og har en enestående skrift.

Kappahl har også forenklet og oppdatert logoen sin ved å fjerne store bokstaver “A”. Bokstaven “A” var tidligere en referanse til seriegründeren Per-Olof Ahl.

Foto: Hilsen av Kappahl; Kappahl -logo gjennom årene

I en kommentar til den nye merkevarestrategien og logodesignet sa Madeline Ahlstrom, markedsdirektør i Kappahl: “Vår arv er unik. Derfor analyserte vi vår grafiske designhistorie og hentet inspirasjon fra Kappahls selvsikker utseende på 1970 -tallet.

“De avrundede formene, den faste geometrien og den litt tyngre skriften gjenskaper den samme visuelle karakteren, uten å ta et stort skritt fra der vi er i dag.”

Foto: Hilsen av Kappahl

Den nye merkevarestrategien og designet til Kappahl ble utviklet i samarbeid med Lynxeye.

Kappahl Group ble grunnlagt i 1953 i Göteborg, Sverige, og er en ledende nordisk motekjede med ca 370 Kappahl-, Newbie- og e-handelsbutikker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen og Storbritannia.