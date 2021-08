Karabakh Cup tredje runde uavgjort: Manchester United West Ham, innehavere Man City -vert Wycombe | Fotballnyheter

Manchester United tar imot West Ham i tredje runde av Carabao Cup, mens innehaverne spiller hjemme mot Manchester City Wycombe.

I andre unike forhold reiser Aston Villa Chelsea og Wolves til Tottenham, den nye siden til deres tidligere manager Nuno Espirido Santo.

Man City har vunnet Carabao Cup seks ganger de siste åtte sesongene



Alle andre Premier League-spillere møter Norwich, som slo Liverpool 3-0 i sesongens åpningskamp tidligere denne måneden.

Høydepunkter i Carabao Cup -kampen mellom West Brom og Arsenal



Arsenal slo West Brom 6-0 Onsdag kveld for å registrere sesongens første seier – League One møter motstand når AFC er vertskap for Wimbledon.

Southampton registrerte en stor seier onsdag, Slå Newport 8-0Også belønningen deres er langt fra Sheffield United, som ennå ikke har registrert en seiersseier denne sesongen siden han kom tilbake til mesterskapet.

Høydepunktene i andre runde -kampen i Karabakh Cup mellom Newport og Southampton



Rafa Benitez møter mesterskapsmotstandere på Everton QBR, mens Leeds og Leicester reiser til henholdsvis Fulham og Millwall.

Nyopprykkede Watford er vert for Stoke, mens Brighton har hjemmekamp mot Swansea.

Brentford Oldham skal spille – de er for øyeblikket på bunnen av fotballigaen – og Burnley har også League Two -motstandere i Rochester.

Bare to av de 16 rundene i tredje runde vil ikke inneholde Premier League -lag – Preston vs Cheltenham og Wigan vs Sunderland.

Den tredje relasjonsrunden vil finne sted i uken som begynner 20. september.

Trekning av tredje runde i Karabakh Cup