Kardemomme sies å være en «supermat» som fremmer appetitt og fetttap

En studie fra University of Texas belyser de helsefremmende egenskapene til kardemommefrø hos mus. » Det vi har vist er at dette lille krydderet forbrenner kalorier og øker appetitten og matinntaket samtidig som kroppsvekten opprettholdes. », forklarer Dr. Luis Cisneros-Cevallos, direktør Denne studien ble publisert International Journal of Molecular Sciences.

Forskerne ga mus en daglig dose kardemomme, som er omtrent 620 gram daglig for et menneske. Resultatene deres tyder på at krydderet fremmer appetitten, påvirker nevrale kretsløp involvert i fettvevslipolyse, og aktiverer mitokondriell oksidativ metabolisme i lever og skjelettmuskulatur. Andre studier har også fremhevet de antiinflammatoriske egenskapene til kardemomme. Alle fordelene med denne supermaten har ennå ikke blitt bekreftet i strenge studier.