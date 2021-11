Kareem Benzema ble dømt til ett års fengsel

I mer enn seks år, “Sexstep-affæren“Det ble endelig bestemt: Kareem Benzema Dommen ble avsagt onsdag Ett års fengsel med en bot på 75.000 euro, Ble funnet å være medskyldig i et forsøk på å skremme sin tidligere lagkamerat Mathieu Valpuna.

“Benzema personlig, på bekostning av lureri og løgner, overtalte lagkameraten til å underkaste seg trusselen.“Versailles’ reformdomstol verdsetter dommen. Real Madrid-stjernen vises ikke.”Tvert imot har Valpuna ingen fordel“Og han spilte”Noen med spenning, noen med glede ogsåsa dommerne.

Kareem Benzemas advokater uttrykte umiddelbart et ønske om å anke, som indikerer at deres klient, som trakk seg fra forrige måneds diskusjoner og onsdagens diskusjoner, vil delta på den andre høringen.

“Reaksjonen er til syvende og sist reaksjonen av sinne“Kritisert av advokaten hans, Sylvain Carmire.”Ble lamslått“Av noen”Veldig hardt, urimelig og uten bevis“.

Han ble i 2015 dømt til 10 måneders betinget fengsel og bøtelagt 75 000 euro for hans engasjement i denne intime videoskremselen mot Valbuena.

Under tiltalen minnet påtalemyndigheten om den franske stjernens plikt til å være et forbilde.”En bærer av et bilde, tro, berømmelse og moralske verdier“.

Med unntak av Karim Benzema ble fire andre dømt i saken i Versailles.

Axel Angot, som overleverte telefonen sin til Matheu Valbuena, ble dømt til to års fengsel. Han fant videoen og lagret den for senere bruk. Hans assistent, Mustafa Juwai, “Navlestreng«I denne saken ble han dømt til to og et halvt års fengsel.

Mot en første mekler tok Eunice House kontakt med Matthew Valbuena på telefon for å snakke med ham.”Sexstop“, Retten dømte ham til 18 måneders betinget fengsel.

Til slutt ble Karim Benzemas barndomsvenn Karim Zenati dømt til 15 måneders fengsel.

Ingen av de tiltalte dukket opp da debatten ble lest opp og det ble utstedt en arrestordre mot Mustafa Jouavi.