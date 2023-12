Karel Gerrards er ikke Ronny Deila: «Jeg sluttet å chatte umiddelbart» – All Football

Club Brugge posjerte Ronny Deila utenom sesongen. Men mer enn en standardtrener, er det Karel Gerrards som kunne blitt med i Blue & Black.

FC Brugge ble sterkt kritisert for å kontakte en trener som ble suspendert fra en annen D1A-klubb, noe som forstyrret slutten av standardsesongen. Ronnie Deila John Breidel er tydelig. Men Club Brugge var ikke på sitt første forsøk: Rett tidligere tok Brugge-ledelsen faktisk kontakt med Karel Gerrards, som spilte om tittelen med Union Saint-Guillois.

Det var Gerrards som avslørte detaljene i historien Head Ladsday News. «Vi diskuterte det, men øyeblikket var ikke rett», forsikrer den tidligere USG-treneren. «Så snart Brooke kvalifiserte seg til sluttspill 1, kuttet jeg umiddelbart all kontakt med dem.» En respektfull væremåte i motsetning til Ronnie Deilas væremåte.

Det skal sies at Gerrard hadde et stort mål for hånden: «Jeg ønsket å bli mester med Union, så jeg ville ikke ha noen distraksjoner. Brugge vendte seg til andre alternativer», avslutter den nåværende treneren til Schalke 04. Skjebnens motsigelse. : Det var mot… Brugge, på mesterskapets siste dag ble Gerrards håp om en tittel med Union knust…