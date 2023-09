Karel Gerrards sint og skuffet etter å ha kranglet med Union: «Jeg ga bare et rettferdig tilbud»

Karel Gerrards var gjest i tilleggstid på Sporza. Han snakket om slutten på eventyret med Union Saint-Guillois. «Jeg kom bare med et fornuftig forslag, så det var veldig vanskelig å forstå«, forklarer ex-T1.

Union kom nær tittelen forrige sesong med Saint-Guillois, Karel Gerrards Ikke mer på benken til Brussel-klubben. På spørsmål, som Han forklarer det til våre kolleger Sporza : «Vi kunne ikke forhandle.«

Hvor gikk det galt? «Fagforeningen ønsket absolutt å si opp min nåværende kontrakt. Men jeg ville bli. Jeg indikerte at jeg ønsker å fortsette under de samme betingelsene og at mitt engasjement og min vilje til å lykkes ikke vil endre seg. Men dette trekket var uunngåelig for Unionen, så det bestemte seg for å sette meg på gaten.» Karel Gerrards legger til.

Forstå mellom linjene at Karel Gerrard ønsket å forlenge med høyere lønn, mens Unionen ønsket å beholde sin T1 på samme vilkår.

«For å være tydelig: dette er ikke lønn i Midtøsten jeg ba om. Jeg har bare kommet med et fornuftig forslag og det er veldig vanskelig å forstå. Unionen har en visjon som gjør at den kan holde seg til visse betingelser, og som kan være en del av dens suksess. Jeg har også lagt merke til det i samtaler med spillere som ønsker å forlenge kontraktene sine«, forklarer Karel Gerards.

Mens kjærligheten til foreningen fortsatt var der, gikk Gerrards videre. Han innrømmet at han hadde åpnet diskusjoner med Brook, og han kan ha trent Belgia U21s: «Men jeg vil ikke ta det siste valget.«

En eksamen som kan komme snart: «Venter på å se hva som skjer. Jeg håper jeg kan gå tilbake på jobb og ha det gøy snart«, avslutter Karel Gerards.