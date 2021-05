Karen Weeks har som mål å være den første irske kvinnen som stiller opp alene i Atlanterhavet

Karen Weeks har allerede sine 2021 juledagsplaner i boksen. Han vil være enkelt tau over Atlanterhavet.

Eventyrfølelsen har forankret livet hennes siden foreldrene hennes satt på kajakk da hun var to år gammel.

Det hele startet da hun og en venninne Karen Kennedy krysset Irland på kajakk. Senere var det kajakkturer rundt Lofoten, Norges, kysten av Kroatia og øyene utenfor Skottland.

Deretter gikk han over til å sykle, og tok en solotur over Canada og syklet i Alaska og vestkysten av USA.

Karen har seilt Atlanterhavet to ganger. Men det siste eventyret hans, den 3000 mil lange sjøreisen på en robåt, er hans mest utfordrende seilas.

Karen, en foreleser ved det Cork-baserte Munster University of Technology, bor i Kinwara, Co. Calvary. “Jeg ble født i Dublin og bodde mange steder, men jeg kaller Kinwara hjem,” sier han.

Foreldrene hans utendørs og familieturer fokuserte på camping, fiske og seilturer. Disse tidlige eventyrene hadde stor innvirkning på Karen, som har tenkt på soloinnsatsen over Atlanteren i årevis.

Karen har doktorgrad i sportspsykologi og har jobbet med rovere som bygde båter for sjøreiser.

“Jeg vet hva de gjorde. Jeg forventet å vente noen år på å gjøre det. I stedet planla jeg å gjøre flere separate sykluser på steder som Mongolia og Usbekistan.

Men jeg måtte sette disse prosjektene på vent på grunn av begrensningene fra Govt-19.

“Jeg bestemte meg for å lage køen i august i fjor, og da har jeg trent og planlagt turen.”

Karen prøver å bli den første irske kvinnen som fullfører en egen oppstilling i Atlanterhavet. Bare 19 kvinner over hele verden har fullført den 3000 mil lange reisen, som hun anslår tar minst 75 dager. Men som en forholdsregel vil han legge til rette for 100 dager.

Å planlegge et eventyr kan være en skremmende oppgave og det kan ta uker med bedriftsfinansiering for å dekke noen av kostnadene. Han er for tiden på en båt som for tiden er i bruk i Storbritannia og vil bli levert til Calve senere denne måneden. For ikke så lenge siden spunnet hun den på Galway Bay og vestkysten.

“Det er mye logistikk som å skaffe skikkelig navigasjons- og kommunikasjonsutstyr. Jeg gjorde nylig en helgstudie av marine overlevelse ved Maritim marinebase i Cork.

“I løpet av noen kajakkturer har vi blitt rammet av noen veldig høye hav, og du nærmer deg alltid fare. Det er situasjoner der vi må evakuere oss selv.

“Men jeg tror det bygger min mestringsverktøykasse. Den bygger mental styrke. Å takle lidelse i det åpne hav gir en stor respekt for havet.”

Boliger vil være minimale på båten.

“Vel, jeg har ingen komfyr med tre humle,” sier han lattermildt. “Jeg skal ha en jetkjele, spise mye hydrert mat, dvs. hell varmt vann i en lomme og spise innholdet. Så jeg skal sjekke hva som er riktig for magen min før jeg går. Jeg vil beholde. ”

Atlantisk roing er en dum måte å gå ned i vekt.

“Vanligvis vil du forbrenne 4000 til 4500 kalorier om dagen, og hvis du ikke spiser tunge karbohydrater og sånt, vil du gå ned i vekt fordi du bruker mer energi.”

Til slutt siktet hun til å gå i kø i opptil 16 timer om dagen.

“Jeg har snakket med mange individuelle rovere, og etter hvert som reisen går, blir du mer vant til båtliv og blir bedre, noe som lar deg bruke mer tid på å ro. Resten av tiden er delt mellom å gå på båt, lage mat , spise, navigere og sove. “

Den mentale utfordringen med å være alene på åpent hav i minst to og en halv måned, tiltrekker Karan.

“Da jeg tok doktorgraden, så jeg de intellektuelle mestringsstrategiene til K2-klatrere. Jeg bodde i seks uker i baseleiren deres i Pakistan og intervjuet dem. Jeg intervjuet også eliteløpere som konkurrerte i 100 mil pluss løp.

“Jeg testet ferdighetene de delte mens de syklet over hele Canada. Jeg presset meg hardt på sykkelen i 4000 miles. Så jeg tror det ga meg en god oversikt over hvordan tankene mine fungerer under stress og depresjon. Det går til et annet nivå når det gjelder å skyve kropp og sinn.

“Men jeg utforsker virkelig mitt eget rom og ser hvor tankene går. Hvis du tenker på det – mange rovere vil si dette – det er bare 70 dager av hele livet ditt, så det er ingen skade.”

Ukes ønske om å motivere kvinner til å delta i eventyrsport og presse seg ut av komfortsonen er den grunnleggende filosofien bak å styre denne reisen.

Han ønsker å fremheve FNs bærekraftsmål, spesielt “likestilling” og “under vann”, som fokuserer på bevaring av hav og marint liv.

Bortsett fra den åpenbare trusselen om storm og skipsfart, er det andre farer som lurer i Atlanterhavet.

“Tre båter ble punktert av Marlin under det årlige løpet mellom Gran Canaria og Antigua. De angrep ikke båtene, men børstet under dem og skadet overflatene. Teamet måtte justere seg raskt, men når du eier er det et annet ballspill. ”

Hans eneste luksus på farten ville være et sterkt lydsystem. “Jeg elsker musikk, jeg pumper musikk fra lydsystemet, og jeg håper jeg får sjansen til å lytte til podcaster og lydbøker også.”

For mer informasjon om Karans reise, besøk shecando2021.org