Karim Benzema svarer på Didier Deschamps» uttalelser: «Jeg må forklare meg for folket»

Karim Benzema-Didier Deschamps, episode 987. Fredag ​​gjorde Blues-trener Karim Benzema en langvarig tilbakevending til skaden som førte til at han tapte VM til Madrid med Frankrike. Et treff like før verdenscupstart tvang ham til å trekke seg, knust og tvang ham til å hoppe over turneringen.

Uansett, dette er Deschamps fortalte Le Picaro. Han kom tilbake til øyeblikket for skademeldingen: «Dette verdensmesterskapet er veldig viktig for Karim fordi han er skadet. Han sa til meg: «Den er død». Legens diagnose samsvarer med diagnosen vi ga ham i Madrid. Vi var sammen i omtrent tjue minutter. Jeg forlot ham, sa jeg. Han : » Karim, ingen hast. Du avtaler retur sammen med laglederen. Da jeg våknet fant jeg ut at han hadde dratt. Det var hans avgjørelse, han vil ikke si noe annet, jeg forstår og respekterer det.» Han forklarte.

Uttalelser som tilsynelatende ikke faller for døve ører. Vi husker også at under VM, noen rykter filtrert gjennom, var Benzema tilbake på beina i tide til å kunne spille i finalen. Til tross for disse ryktene kom han ikke tilbake til sentrum av Blues.

Blues» unge pensjonist var åpenbart uenig i uttalelsene til hans tidligere trener, og svarte raskt. I likhet med Benzema gikk den gjennom sosiale nettverk. Senere på kvelden la hun ut to historier på Instagram … ingen tvil om det. Den første presenterer forskjellige syn på Deschamps og er ledsaget av uttrykket «.Men hva en våge Og en klovne-emoji.

Det andre videoklippet viser en mann som gjentar setningen: «Løgner, du er en løgner.» Siste nytt for veien? EN»Saint Didier… god natt» Det sier mye om det tumultariske forholdet mellom de to mennene som nå kun kommuniserer gjennom media.

Dessuten forbereder Benzema seg på å presentere sin versjon av fakta. Etter at hans første historie skapte en sensasjon, ga han ut et nytt innlegg med tittelen «I Need to Explain Myself to the People». Det er slik han kaller samfunnet sitt og sine mange fans på sosiale nettverk. Det vil skje flere uhell de neste dagene. Gitt KB9s nylige punchlines, kan det punche.