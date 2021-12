Kart Kapittel 3 Fortnite, sesong 1 Nytt kart – Breakflip

Fortnite Chapter 3 har endelig kommet, og når det sorte hullet er fullført vil du kunne oppdage det splitter nye kartet over spillet.

Etter 8 sesonger, kapittel 2 Fjorten dager Forlat sin plass i kapittel 3! Foreløpig er det ikke tilgjengelig ennå, og du må vente til slutten av det sorte hullet for å finne alle de nye funksjonene i tilbudet, inkludert spillkartet som må redesignes fullstendig.

Faktisk, med hvert nytt kapittel endres kartet fullstendig, slik at spillet kan oppdateres kontinuerlig. Nye byer Å finne. For dette kapittel 3, Kartet er ennå ikke publisert, Men det kan bli funnet litt etter litt Delta med FlipTheIsland-nettstedet og #FortniteFlipped.

Hvilket kart er i Fortnite Chapter 3, sesong 1?

For nå, Vi vet ikke hvordan kartet til kapittel 3 vil se ut Av Fortnite. Vi må vente til det “svarte hullet” er over. Imidlertid har Fortnight Island ganske enkelt … fått en visning ettersom den har blitt snudd. Vi var i stand til å finne den første delen av kartet som så ut som et ørkenområde.



Da vi kom tilbake til Fort Knight Island, var vi i stand til å finne den andre siden av kartet

Vi vet imidlertid at dette kartet må være helt nytt, da dette vanligvis skjer når man bytter kapittel. Noen byer kan være like, men de fleste må endres fullstendig. Nye POIer kan besøkes, enten de er bemerkelsesverdige steder eller lokale!

Vi vil oppdatere denne artikkelen når vi lærer hvordan Fortnite Chapter 3 Season 1 Map ser ut med en visning av dette kartet.

