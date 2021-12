Kart over europeiske myndigheter Mørkere og mørkere: Belgia er mørkerødt

Mens de grønne områdene har bleknet den siste uken, blekner de oransje områdene nå gradvis. Belgia vil alltid være mørkerød. Hver torsdag publiserer ECDC et kart over den europeiske regjeringen med fargekoder basert på antall forurensninger og prosentandelen av positive tester de siste 14 dagene. Kortet kommer i fire farger: grønn, oransje, rød og crimson.

Én region eller land vil bli rød i to tilfeller: infeksjonsraten per 100 000 innbyggere vil være mellom 75 og 200 med en positiv svingningsrate på fjorten dager (prosentandel positive tester i totale tester) til mer enn 4 %. Eller når infeksjonsraten er over 200, uavhengig av positiv rate.

På det gjeldende kartet er det bare elleve oransje områder igjen. De finske provinsene inkluderer Aland, Extremadura (Spania), den italienske øya Sardinia, de italienske regionene Piemonte, Toscana, Umbria, Puglia, Basilicotta og Sicilia, samt de franske oversjøiske Guadeloupe/Saint-Martin og Mayotte. .

Belgia er derimot mørkerødt, med mye av Vest-Europa bortsett fra Nederland, det meste av Tyskland og Romania og Bulgaria.

Disse fargekodene fungerer som en indikator for å pålegge EU-medlemmer reiseforhold (isolasjoner, negative tester). Til tross for EUs anbefalinger, må medlemslandene bestemme vilkårene for returpassasjerer fra den grønne, oransje eller røde sonen.

I Belgia betyr rødfargen at de som ikke er vaksinert uten friskmelding fra fylte 12 år bør testes dersom de kommer tilbake fra dette området.