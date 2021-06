World Arctic Archive (AWA) har ønsket Kazakhstans grunnlov velkommen i sitt voksende lager av globalt minne.

Ved en seremoni som deltok av Kasakhstans ambassadør i Norge, Yerkin Akhinzanov, ministerråd og visemisjonssjef Talgat Zumagolov, kansler Ilyas Umarov og førstesekretær Izzat Matinov ved Kasakhstans ambassade i Norge, og holdt filmen for filmen Grunnloven, viktig informasjon og andre historiske bilder ble for alltid lagret som en tidskapsel for fremtidige generasjoner.

Kasakhstan slutter seg nå til Mexico og Brasil som depositarer for deres konstitusjoner.

På tærskelen til dagen for nasjonale symboler i Kasakhstan ble informasjonsfilene inkludert statens flagg, emblem, nasjonalsang, konstitusjon og lov om statens uavhengighet i Republikken Kasakhstan datert 16. desember 1991, plassert i arkivene. “Dette er en viktig dag for nasjonen vår, ettersom vårt bidrag nå er en del av dette lageret av globalt minne,” sa Akhenzanov.

Verten av Ron Berkstrand, Piql daglig leder og visedirektør Catherine Lewin, mottok delegatene en omvisning i hvelvet og den voksende samlingen av historiske og moderne mesterverk og skatter som er trygt lagret i århundrer.

“Jeg er veldig stolt over å ønske Kazakhstans grunnlov velkommen til AWA som et bidrag til det globale minnet, og jeg ser frem til fremtidige kazakiske innskudd,” sa Bjerkestrand.

Dette er den første innleveringen fra Republikken Kasakhstan og representerer det 16. landet som sender inn til AWA.

Piql, teknologien bak permanent digital lagring

Arctic World Archive ble grunnlagt i 2017 av det norske selskapet Piql AS, som i 2002 utviklet en innovativ teknologi for å konvertere 35 mm lysfølsom film til en digital databuss.

Denne innovative metoden er et svar på de skiftende behovene til den digitale revolusjonen. Globale digitale eiendeler fordobles hvert annet år, omtrent 10% av harddiskene mislykkes etter 4 år, og kostnadene for digital datasikkerhet øker hvert år.

piqlFilm er for øyeblikket den tryggeste og mest holdbare databæreren i verden, og har blitt testet for å overleve i over 1000 år. Szymborskas verk er lagret digitalt og som en visuell fremstilling.

Piql-tjenester leveres over hele verden gjennom et nettverk av pålitelige partnere.

Verdensarkiv i Arktis

AWA ligger 300 meter inne i en avviklet kullgruve på den avsidesliggende norske øya Svalbard, og har digitale skatter fra hele verden.

Svalbard ble valgt som stedet for et Global Memory Repository på grunn av sin status som en demilitarisert sone erklært av 42 land, noe som ga geografisk og politisk stabilitet. Videre øker kalde og tørre permafrostforhold levetiden til de lagrede dataene.

I denne tiden lagres mye av arven vår digitalt, og til tross for alle anstrengelser for å beskytte den for fremtiden, kan den bli utsatt for risiko, enten fra nettmiljøet eller fra grensene for moderne lagringsteknologi.

Ved å kombinere fleksibel langsiktig lagringsteknologi med sikkerheten til AWA, vil data leve langt inn i fremtiden.