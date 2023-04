Katastrofe ved første blikk: Det første paret bryter opp, finn ut hvem det var

På bryllupsdagen vil 77,2% kompatibilitet ikke være nok for dette paret som forsto hverandre godt ved første blikk. Liz og Coran slo statistikken og det er over for dem. Seerne kunne spore den unge kvinnens avgang fra den som var vitenskapelig egnet for henne gjennom sendingen. Denne søndagen leverte han et statskupp til Legios, selv om de var villige til å gjøre hva som helst for å redde fagforeningen.

Scenen fant sted på Malta, deres bryllupsreisemål. Lovebirds, som allerede var i opprør, oppdaget mat rundt etter å ha tilbrakt ettermiddagen fra hverandre. Goran ser på denne middagen som et oppdrag for å forføre kjæresten sin igjen. Han barberer seg og har på seg sin trettien, men… Lyse ser ham ikke. «Hun la ikke engang merke til at jeg gjorde den lille gesten for henne, som alltid er litt skuffende«, betror den unge mannen til kameraet. Det begynner å bli verre.