Katastrofediplomati for Svalbard | Arktisk institutt

Longyearbyen, Svalbard, et forskningssted for katastrofediplomati. Foto: Ilan Kelman

Katastroferisiko og katastrofe er viktige spørsmål for Arktis, særlig der det er transnasjonale eller transnasjonale mekanismer for reduksjon og reaksjon av katastroferisiko, slik som i Svalbard-skjærgården. Svalbard har opplevd en rekke katastrofer og styres av en unik internasjonal traktat som tillater innbyggere i landene som har undertegnet traktaten å bo og jobbe der. Denne kombinasjonen bør være perfekt for “katastrofediplomati” mellom land, det vil si når håndtering av katastrofer fører til fred og samarbeid. “Undersøkelsen vår fant imidlertid ingen bevis for det for Svalbard.”

Med finansiering fra Norges forskningsråd gjennom NORRUSS-programmet de siste to årene, satte vi oss inn for å undersøke forholdet mellom Norge og Russland i sammenheng med katastroferisikoreduksjon og respons på Svalbard.

Katastroferelaterte aktiviteter på Svalbard

Katastrofer og katastroferisiko på Svalbard er vanlige og krever rask og effektiv respons på grunn av ofte alvorlige forhold som hardt vær, lave infrastrukturnivåer, tilgangsvansker for redningsteam og team, og i løpet av en del av året, mørketid . .

Tidligere og nåværende risiko rundt Svalbard inkluderer rollen i andre verdenskrig, transportrelaterte ulykker (primært fly, båter og snøscootere), helserelaterte hendelser og utbrudd, isbjørnangrep, strømbrudd, energi, oljesøl, frykt for kjernekraftlekkasje. isbrytere eller drevne ubåter nær Svalbards farvann, snøskred, ras, vær, stormflo, tining og permafrost, kystserosjon, jordskjelv og tsunamier, samt bekymringer for klimaendringer som økende vannstand. Økt sjøtrafikk og vitenskapelig, økonomisk og turistaktivitet gir flere katastroferisiko.

Disse risikoene og katastrofene krever ofte koordinert, ofte samarbeidende, og internasjonal beredskap og respons. Disse katastroferelaterte aktivitetene har tradisjonelt blitt oppfattet som ansvaret for formelle katastrofeaktører og mekanismer, inkludert statlige og ikke-statlige organer og organisasjoner, sammen med tradisjonelle beredskapstjenester som ambulanse, politi og brannvesen. På Svalbard krever dette effektivt formelt samarbeid mellom norske og russiske statlige eller statlige enheter.

Gitt de historiske og geopolitiske spenningene er det ikke alltid lett å handle på katastroferelaterte aktiviteter for Svalbards formelle institusjoner. Russland blir ofte fremstilt som en farlig angriper som søker ressurser og territorium. Tvert imot, Norges miljøvernbestemmelser for å beskytte øygruppen, opprører noen russere som mener slike grep er utformet for å hindre deres økonomiske aktiviteter og til slutt å hemme deres tilstedeværelse i regionen.

Derfor kan ikke katastroferelatert hjelp alltid være tilgjengelig. For eksempel er det ikke enkelt å sikre nødtilgang for russiske søke- og redningsfartøyer i Svalbards territorialfarvann, da det vil kreve Norges tillatelse, som vil bli utført i samsvar med søk og redning og bilaterale avtaler. Eksisterende Arktisk råd. Uten noen form for forhåndsgodkjenning, som Norge neppe vil gi gitt sin preferanse for å opprettholde kontrollen over aktiviteter knyttet til Svalbard-katastrofen, basert på mandatet, kan verdifull tid gå tapt for å få tillatelsen.

Disse politiske strategiene kan være synspunkt for hovedsteder og nasjonale regjeringer. Svalbards rundt 3000 innbyggere har forskjellige perspektiver.

Styring og uformell diplomati i katastrofer

På Svalbard må alle mennesker takle miljøforholdene, mens de fortsatt er forsiktige med snøskred, luftulykker, maritime hendelser, vandrende isbjørner og branner og kullgruve kollapser.

Som forskningen vår viser, gjør de det sammen, hjelper hverandre når det er nødvendig og deler relevant informasjon, uavhengig av nasjonalitet. Til tross for den multinasjonale tilstedeværelsen i øygruppen og den intermitterende geopolitiske spenningen mellom Norge og Russland, uttrykker innbyggerne på Svalbard tillit, tilhørighet og avhengighet av hverandre.

Eksempler på denne typen uformell katastrofestyring er rikelig. Sommeren 2018, da soloppgang“Et norsk skip med internasjonale turister” styrtet ned i kaien til den russiske bosetningen Barentsburg, og innbyggerne kom til handling. Med ordene til et medlem av de lokale russiske redningstjenestene (GSV):

“Vi gjennomførte lete- og redningsaksjoner. Legene forberedte utstyret sitt og satte opp feltsykehuset. Garasjen ga utstyr og transport. Kafeteriaen ga varm mat. […]. Det var frivillige, forskere, som hadde snøscootere. […]. De prøvde alle å redde folk. “

Flerinteressent og multinasjonalt samarbeid er vanlig på Svalbard. Innbyggere av alle nasjonaliteter kobler seg gjennom spesifikt etablerte sosiale mediegrupper, kulturelle og sportslige arrangementer og personlige møter. Disse forbindelsene har ført til utveksling av informasjon og ferdigheter angående katastrofer, som snøforhold, tilgjengelighetsutstyr og søk og redning. For eksempel oppdaterer lokale (og ellers konkurrerende) norske og russiske reiselivsbedrifter hverandre om tilstanden til isen, skredrisiko og andre miljøforhold, og hjelper også hverandre når det oppstår vanskeligheter.

Implikasjonene av disse funnene er todelt. For det første fremhever vår forskning viktigheten av formelle og uformelle aktører i reduksjon og respons på katastroferisiko. Rollen til formelle tjenester i å “redde dagen” når katastrofer rammer, blir ofte vektlagt. I studien vår uttrykte de fleste intervjuobjekter tilfredshet med eksisterende strukturer for katastrofestyring mens de stolte på formelle og uformelle katastroferelaterte kilder for informasjon og hjelp. De avslørte de viktige og tilsynelatende gjensidig avhengige rollene som formalitet og uformellitet spiller i å bygge tillit og handling.

For det andre, ved å avsløre den hyppige og normaliserte karakteren av formelt og uformelt samarbeid mellom innbyggere på Svalbard, tilsynelatende uavhengig av den politiske dynamikken i deres respektive land, antyder våre funn at katastroferelaterte aktiviteter kan tjene som en plattform for samarbeid. Sett fra Oslo eller Moskva kan “grensen” mellom norske Longyearbyen og den russiske Barentsburg virke som en reell grense. Innbyggere som er involvert i daglige og katastroferelaterte aktiviteter i en enkelt hendelse, kan være hardt presset for å identifisere en slik grense, med potensial for bunn-opp-innflytelse på internasjonale relasjoner.

Forholdet mellom formell og uformell

Forskningen vår viste videre at uformell katastrofediplomati ikke har en tendens til å utvide til større regjeringssamarbeid. I stedet presser Russland på for sine egne søke- og redningsfasiliteter. Norge har som mål å utforske fossile brensler lenger nord enn noensinne. En generasjon etter den kalde krigens slutt skulle ha fremmet fred blant verdens politiske makter, blir Arktis sett på som et potensielt flammepunkt mellom Russland og NATO med Norge som medlem.

Med klimaendringer og ressursutvinning Stadig mer fremtredende konsekvenser som bekymringer rundt Arktis, inkludert for Svalbard, er det viktig å forstå hvordan man takler dem og andre risikoer kollektivt og samarbeidende for å unngå katastrofer. Mens innbyggerne på Svalbard bruker lokalt katastrofediplomati hver dag for å være trygge og skape sitt eget samfunn, fortsetter nasjonale myndigheter å unngå det for å forfølge sine egne arktiske interesser.

Patrizia I. Tvil Y Ilan Kelman De er begge på University College London og University of Agder.