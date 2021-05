Kate Middleton og Williams veldedighetssjef ‘anklager Megan Markle for mobbing’ slutter

Kate Middleton og prins Williams veldedighetssjef har trukket seg fra sin rolle i forkant av en “planlagt internasjonal flytting”.

Onsdag ble det kunngjort at Jason Knopf vil overta som administrerende direktør i The Royal Foundation senere i år.

Herr Nauf var den første regjeringsrådgiveren som kunngjorde Megan Markle I 2018 sies det å være mobbing Times.

Etter at Sussex kongelige familie dro, flyttet han til Cambridge i 2019 for å jobbe.

Nauf klaget angivelig til fru Markles oppførsel til andre assistenter, som hun sa var tvangsmessig. Prins Harry For å fortsette å tråkke.

“Mens hertuginnen underminerte tilliten til en tredje ansatt,” kastet den to personlige assistenter ut av huset, “heter det i rapporten.

Markle benekter anklagene, og teamet hennes avga en streng uttalelse i kjølvannet av beskyldningene og beskriver dem som “en smørekampanje beregnet på grunnlag av falsk og skadelig feilinformasjon”.

En talsmann for paret sa at Harry ikke ville blande seg inn i personalets saker

Nauf ble med i kommunikasjonskomiteen på Kensington Palace i 2015.

I en felles uttalelse om sin avgang sa hertugen og hertuginnen av Cambridge: “Jason har vært en integrert del av teamet vårt siden 2015.

“Vi er veldig takknemlige for hans harde arbeid og engasjement for The Royal Foundation og tidligere vår kommunikasjonssekretær.



Hold Queen, Charles, William, Kate, Harry, Megan, George, Charlotte, Louise, Archie og alle de andre nye nyhetene om familien oppdatert.

“Siden Jason tiltrådte som administrerende direktør, har han gjort en positiv endring, visjonen for vårt veldedige arbeid og de viktigste grunnene for oss.

“Vi er triste å se ham gå, men vi ønsker ham alt godt i hans fremtidige liv.

“Vi ser frem til å starte rekrutteringssøket snart og ønske en ny administrerende direktør velkommen senere i år.”

Nauf la til: “Å jobbe med hertugen og hertuginnen av Cambridge har vært en velsignelse.

“Jeg vil alltid være takknemlig for muligheten jeg har hatt til å støtte deres ledelse i Storbritannia og internasjonalt.

“De første prisene for Earthshot-prisen og med mye fremgang i barndomsarbeidet vårt, vil være den mest spennende tiden i stiftelsens historie.

“Vi har mye kontakt med vårt fantastiske team og alle våre partnere.”

Hr. Nouf sa i en uttalelse at han vil “forbli i embetet til slutten av den planlagte internasjonale flyttingen innen utgangen av 2021, som vil opprettholde hans beslutning”.