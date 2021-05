Kate Middleton ‘Won’t Let Megan Markle Walk On The Royal Family’ sier Jenny Eclair

Kate middleton Vil ikke dra Megan Markle Fortsette kongelig familie, Som hevdes.

Mens Megan og Harry nyter sin nye livsstil i Los Angeles, overvåkes kampen for reklame over hele verden, mens den kongelige familien i Storbritannia fortsetter sin plikt.

Deretter Prins Harry Og gravide Megan Markles Oprah-chat, “Prim” og “Good” Kate har endret seg fullstendig og hun “slåss tilbake” – ifølge komiker Jenny Eclair.

Skuespillerinnen Jenny skrev om den såkalte konkurransen mellom Kate og Megan Uavhengighetskolonne: “Det ser ut til at Kate ikke lar seg, William eller barna hennes gå. Hun kjemper igjen.”

Fra den spennende Oprah-chatten sa Loose Woman-stjernen Kate og William at de viste en annen side til den kongelige familien.



(Bilde: POOL / AFP via Getty Images)



De gir mer en visjon i livet.

Hertuginnen av Cambridge vant hjertene til mange for sitt lavmælte besøk til Sarah Everett’s Awareness at the Club Common for å sette blomster i mars.

Nylig delte kongefamilien ærlige bursdagsbilder fra prins Louis ‘tredje bursdag, og Jenny bemerket at de var “veldig vanlige, men kongelige”.

Til sammenligning viste Megan og Harrys foto-tilbud Archie bak kameraet på hennes andre bursdag.

Når prins William og Kate feirer 10-årsjubileum sammen, dukker de opp under jorden med sin familievideo fra stranden med barna sine.



(Bilde: Global Citizen)



Paret markerte først en annen royalty ved å lansere YouTube-kanalen, som umiddelbart fanget alles oppmerksomhet.

I mellomtiden dukket Harry og Megan opp på det stjernespekkede VAX Live-showet med A-listestjernene: Selena Gomez, Jennifer Lopez og Ben Affleck.

De siste dagene har både Kate og Megan satt sitt preg i forlagsverdenen med sine nye bøker.

Hertuginnen av Holt Still’s Cambridge Photo Book er en beretning om folks liv koronavirus Infeksjon i enkelt øyeblikksbilder blir øyeblikkelig bestselger.

Penger fra boka hans vil bli donert til Charity Mind og The National Portrait Gallery.

I mellomtiden må hertuginnen av Sussex vente og se hvordan hennes barnebok The Bench vil få når den kommer i hyllene, men den har allerede fått litt kritikk.



(Bilde: Global Citizen)



I løpet av de siste månedene har Kates syn på Jenny vist seg å være mer alvorlig enn hun ble kreditert.

Han la til i kolonnen sin: ”Jeg vet at det er galt å kaste disse to kvinnene som Royal Soap Opera-deltakere, men jeg kan ikke hjelpe det – inntil nylig hadde jeg ikke tatt katten lenger.

“Men i disse dager, hvis jeg var Meghan, i det usannsynlige tilfellet at de ville havne på samme bassengfest, ville jeg ikke stå for nær lytteren – hun er tøffere enn jeg lånte henne.”